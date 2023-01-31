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Posted 31 января 2023, 04:33

Published 31 января 2023, 04:33

Modified 2 марта 2023, 14:10

Updated 2 марта 2023, 14:10

В Перми будут судить москвича за продажу 78 виртуальных пианино

В Перми будут судить москвича за продажу 78 виртуальных пианино

31 января 2023, 04:33
Фото: 1MI.
Мужчина обманывал жителей разных городов России, но задержать его удалось пермским полицейским.

В Перми будут судить 55-летнего москвича, обвиняемого в 78 эпизодах мошенничества на 4 млн рублей. Мужчина еще в 2021 году приобрел фирму с возможностью управлениями деньгами на счете, у которой был также сайт интернет-магазина. Он разместил объявление о продаже цифрового пианино по цене ниже рыночной с доставкой в любой регион, но было условие - покупатель должен оплатить 100% стоимости товара и затраты транспортной компании.

Первым на объявление откликнулся житель Башкортостана, который внес 100% предоплату - 54,4 тыс. рублей, но пианино так к нему и не приехало. Позже виртуальное пианино было продано 77 раз жителям Ростова-на-Дону, Москвы, Уссурийска и других городов. На обман попались и пермяки, которые обратились в полицию.

Злоумышленника удалось найти и задержать пермским полицейским. Уголовное дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде Перми, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

#Происшествия
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