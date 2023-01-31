В Перми будут судить москвича за продажу 78 виртуальных пианино

В Перми будут судить 55-летнего москвича, обвиняемого в 78 эпизодах мошенничества на 4 млн рублей. Мужчина еще в 2021 году приобрел фирму с возможностью управлениями деньгами на счете, у которой был также сайт интернет-магазина. Он разместил объявление о продаже цифрового пианино по цене ниже рыночной с доставкой в любой регион, но было условие - покупатель должен оплатить 100% стоимости товара и затраты транспортной компании.