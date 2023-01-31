В Перми с 1 февраля изменится расписание семи автобусных и одного трамвайного маршрута

Автобусный маршрут №68 по будням будет прибывать на конечную остановку «Станция Пермь-II» в 6:29, а не в 6:36. Трамвайный маршрут №3 будет отправляться от остановочного пункта «Университет» в сторону Перми-II не в 16:07, а в 16:11.