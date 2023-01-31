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Posted 31 января 2023, 13:00

Published 31 января 2023, 13:00

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Перми с 1 февраля изменится расписание семи автобусных и одного трамвайного маршрута

В Перми с 1 февраля изменится расписание семи автобусных и одного трамвайного маршрута

31 января 2023, 13:00
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Некоторые автобусы будут отправляться раньше по просьбам пассажиров.

В Перми с завтрашнего дня, 1 февраля, изменится расписание движения на автобусных маршрутах №8, №18, №53, №19, №63, №64, №68 и трамвайного маршрута №3. В пресс-службе городского дептранса сообщают, что пытались учесть обращения пассажиров и скорректировали графики согласно дорожным условиям.

На маршруте №53 по субботам появится дополнительный рейс от конечной остановки «10-й микрорайон» в 5:40. Последний рейс автобусного маршрута №19 по будням будет отправляться не в 23:09, а в 22:50. Для выравнивания временных интервалов скорректируют и несколько предыдущих отправлений.

Автобусный маршрут №68 по будням будет прибывать на конечную остановку «Станция Пермь-II» в 6:29, а не в 6:36. Трамвайный маршрут №3 будет отправляться от остановочного пункта «Университет» в сторону Перми-II не в 16:07, а в 16:11.

#Авто#Пермская езда
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