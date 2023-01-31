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Posted 31 января 2023, 11:09

Published 31 января 2023, 11:09

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 128 человек

В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 128 человек

31 января 2023, 11:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Скончались от инфекции три человека.

В Пермском крае за сутки подтверждено 128 зараженных коронавирусом, среди них 46 человек в возрасте 60 лет и старше, входящих в группу риска. Самое большое количество новых заболевших проживает в Перми и Краснокамском округе, сообщает региональный оперштаб. Кроме того, от COVID-19 скончались три человека, госпитализировано в больницы 24 пациента.

С начала пандемии в Прикамье зафиксировано 458 485 случаев заражения коронавирусом. От инфекции скончались 9 213 человек.

#Общество#Коронавирус в Перми
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