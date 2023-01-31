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Posted 31 января 2023, 10:02

Published 31 января 2023, 10:02

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Прикамье завтра ожидают изморозь и гололёд

В Прикамье завтра ожидают изморозь и гололёд

31 января 2023, 10:02
Фото: 1MI.
Пермяков просят повысить бдительность.

Сегодня, 31 января, и завтра, 1 февраля в Пермском крае возможны неблагоприятные метеорологические явления. Об этом предупреждает ЦГМС по Пермскому краю.

По сообщению синоптиков, местами по Пермскому краю ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: в отдельных районах наслоение изморози и гололёда на проводах, линиях электропередач и ветвях деревьев.

Пермяков просят быть внимательными и осторожными.

#Общество#Неблагоприятные метеоусловия
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