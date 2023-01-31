В Прикамье завтра ожидают изморозь и гололёд

Posted 31 января 2023, 10:02
Published 31 января 2023, 10:02
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Сегодня, 31 января, и завтра, 1 февраля в Пермском крае возможны неблагоприятные метеорологические явления. Об этом предупреждает ЦГМС по Пермскому краю.
По сообщению синоптиков, местами по Пермскому краю ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: в отдельных районах наслоение изморози и гололёда на проводах, линиях электропередач и ветвях деревьев.
Пермяков просят быть внимательными и осторожными.