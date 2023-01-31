В СВО на территории Украины убит житель Березников

СВО на территории Украины началась 24 февраля прошлого года и продолжается до сих пор. О погибших военнослужащих сообщают власти городов, округов и районов, а также администрации образовательных учреждений, в которых они учились. В сентябре Минобороны РФ отчитывалось о 5 937 убитых российских военнослужащих, более актуальных сведений с тех пор не публиковалось.