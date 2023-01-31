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Posted 31 января 2023, 05:40

Published 31 января 2023, 05:40

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В СВО на территории Украины убит житель Березников

31 января 2023, 05:40
Сюжет
Военная операция на Украине
О гибели военнослужащего власти сообщили вчера, 30 января.

В Березниках простились с погибшим во время спецоперации на территории Украины Андреем Бухариновым, сообщили в пресс-службе администрации города.

СВО на территории Украины началась 24 февраля прошлого года и продолжается до сих пор. О погибших военнослужащих сообщают власти городов, округов и районов, а также администрации образовательных учреждений, в которых они учились. В сентябре Минобороны РФ отчитывалось о 5 937 убитых российских военнослужащих, более актуальных сведений с тех пор не публиковалось.

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#Общество#Военная операция на Украине
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