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Posted 31 января 2023, 06:36

Published 31 января 2023, 06:36

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Власти обещают достроить новый горнолыжный комплекс в Чусовом в 2027 году

Власти обещают достроить новый горнолыжный комплекс в Чусовом в 2027 году

31 января 2023, 06:36
Фото: 1MI.
Работы хотят начать в феврале этого года.

В Прикамье на территории опережающего развития «Чусовой» планируют открыть детскую горнолыжную школу. Здесь же появятся горнолыжные трассы протяженностью 7 км для новичков и подъемники.

Как рассказали в пресс-службе правительства Пермского края, инвестор планирует начать первый этап реализации проекта уже в феврале этого года. Он займется планировкой учебных и туристических склонов, строительством канатной дороги, кресельного подъемника и учебного корпуса детской спортивной школы. Второй этап стартует в 2024 году — строителям предстоит обустроить трассы могула и систему искусственного оснежения.

Все работы планируется завершить в 2027 году. Власти рассчитывают, что реализация проекта откроет новые возможности для спортивной подготовки спортсменов, занимающихся горными лыжами и фристайлом на базе горнолыжного комплекса «Ермак»

#Общество
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