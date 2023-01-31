Власти обещают достроить новый горнолыжный комплекс в Чусовом в 2027 году

Как рассказали в пресс-службе правительства Пермского края, инвестор планирует начать первый этап реализации проекта уже в феврале этого года. Он займется планировкой учебных и туристических склонов, строительством канатной дороги, кресельного подъемника и учебного корпуса детской спортивной школы. Второй этап стартует в 2024 году — строителям предстоит обустроить трассы могула и систему искусственного оснежения.