Власти обещают достроить новый горнолыжный комплекс в Чусовом в 2027 году

Posted 31 января 2023, 06:36
Published 31 января 2023, 06:36
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В Прикамье на территории опережающего развития «Чусовой» планируют открыть детскую горнолыжную школу. Здесь же появятся горнолыжные трассы протяженностью 7 км для новичков и подъемники.
Как рассказали в пресс-службе правительства Пермского края, инвестор планирует начать первый этап реализации проекта уже в феврале этого года. Он займется планировкой учебных и туристических склонов, строительством канатной дороги, кресельного подъемника и учебного корпуса детской спортивной школы. Второй этап стартует в 2024 году — строителям предстоит обустроить трассы могула и систему искусственного оснежения.
Все работы планируется завершить в 2027 году. Власти рассчитывают, что реализация проекта откроет новые возможности для спортивной подготовки спортсменов, занимающихся горными лыжами и фристайлом на базе горнолыжного комплекса «Ермак»