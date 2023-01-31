За перепродажу леса Минприроды Прикамья взыскивает с жителей Большой Сосновы 3 миллиона рублей

Миистерство заключило с ответчиками договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, для строительства домов и надворных построек. Лес был вырублен, но во время проверки лесничие выявили, что граждане по указанным адресам в договоре купли-продажи не строили никаких домов или прочих объектов. По мнению специалистов Минприроды, деловая ликвидная древесина не была использована покупателями по целевому назначению.