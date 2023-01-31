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Posted 31 января 2023, 13:58

Published 31 января 2023, 13:58

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

За перепродажу леса Минприроды Прикамья взыскивает с жителей Большой Сосновы 3 миллиона рублей

За перепродажу леса Минприроды Прикамья взыскивает с жителей Большой Сосновы 3 миллиона рублей

31 января 2023, 13:58
Фото: 1MI.
Под видом строительства домов жители района покупали право на вырубку леса и перепродавали его на сторону.

Министерство природных ресурсов Пермского края в суде пытается взыскать неустойку по договорам купли-продажи лесных насаждений с четверых жителей Большесосновского района. Сумма ушерба региона, считают в ведомстве, составляет более 3 млн рублей. Иски поступили в районный суд в декабре 2023 года и будут рассмотрены в феврале.

Миистерство заключило с ответчиками договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, для строительства домов и надворных построек. Лес был вырублен, но во время проверки лесничие выявили, что граждане по указанным адресам в договоре купли-продажи не строили никаких домов или прочих объектов. По мнению специалистов Минприроды, деловая ликвидная древесина не была использована покупателями по целевому назначению.

Поскольку ответчики договорные обязательства не исполнили, то за отчуждение или перепродажу другому лицу древесины, заготовленной для собственных нужд, предусмотрена неустойка в размере 10-кратном ставке платы за единицу объема лесных ресурсов. В связи с чем министерство просит суд взыскать с ответчиков более 3 млн рублей.

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