Аферист из Дагестана похитил у пермячки почти 3 миллиона рублей

Posted 1 февраля 2023, 05:58
Published 1 февраля 2023, 05:58
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Аферист из Дагестана, находящийся в колонии, ожидает нового приговора за хищение у пермячки почти 3 млн. руб. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
26-летний уроженец Дагестана, находясь в местах лишения свободы, познакомился в интернете с одинокой 49-летней пермячкой. Их общение проходило по телефону и в социальных сетях. Для придания серьезности своих намерений обвиняемый познакомил женщину со своей мамой.
Жительница Перми помогала возлюбленному, переводя деньги в суммах от 800 до 13 тысяч рублей, а также предоставила доступ в личный кабинет онлайн-банка.
У потерпевшей состоялась сделка по продаже земельного участка и крупная денежная сумма была перечислена на ее банковский счет. Женщина не спешила проверять поступление денег, а молодой мошенник, имея доступ к счетам пермячки, первым узнал о зачислении средств. Сначала он похитил часть суммы путем перевода на счета родственников и знакомых.
На этом мужчина не остановился и сообщил потерпевшей о том, что якобы оформил кредит и деньги поступили на ее карту, убедив перевести их его матери.
Обман раскрылся только после того, как потерпевшая узнала о переводе денежных средств за сделку по продаже недвижимости. Общий ущерб, причиненный пермячке составил 2,8 млн. рублей.
Предварительное расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого 26-летнего жителя Республики Дагестан в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 158 «Кража» и ч. 3 ст. 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации закончено.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.