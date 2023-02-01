Аферист из Дагестана похитил у пермячки почти 3 миллиона рублей

У потерпевшей состоялась сделка по продаже земельного участка и крупная денежная сумма была перечислена на ее банковский счет. Женщина не спешила проверять поступление денег, а молодой мошенник, имея доступ к счетам пермячки, первым узнал о зачислении средств. Сначала он похитил часть суммы путем перевода на счета родственников и знакомых.