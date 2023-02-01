properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля 2023, 05:58

Published 1 февраля 2023, 05:58

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Аферист из Дагестана похитил у пермячки почти 3 миллиона рублей

1 февраля 2023, 05:58
При этом мошенник уже находится в колонии.

Аферист из Дагестана, находящийся в колонии, ожидает нового приговора за хищение у пермячки почти 3 млн. руб. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

26-летний уроженец Дагестана, находясь в местах лишения свободы, познакомился в интернете с одинокой 49-летней пермячкой. Их общение проходило по телефону и в социальных сетях. Для придания серьезности своих намерений обвиняемый познакомил женщину со своей мамой.

Жительница Перми помогала возлюбленному, переводя деньги в суммах от 800 до 13 тысяч рублей, а также предоставила доступ в личный кабинет онлайн-банка.

У потерпевшей состоялась сделка по продаже земельного участка и крупная денежная сумма была перечислена на ее банковский счет. Женщина не спешила проверять поступление денег, а молодой мошенник, имея доступ к счетам пермячки, первым узнал о зачислении средств. Сначала он похитил часть суммы путем перевода на счета родственников и знакомых.

На этом мужчина не остановился и сообщил потерпевшей о том, что якобы оформил кредит и деньги поступили на ее карту, убедив перевести их его матери.

Обман раскрылся только после того, как потерпевшая узнала о переводе денежных средств за сделку по продаже недвижимости. Общий ущерб, причиненный пермячке составил 2,8 млн. рублей.

Предварительное расследование уголовного дела по обвинению ранее судимого 26-летнего жителя Республики Дагестан в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 158 «Кража» и ч. 3 ст. 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации закончено.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Общество#Криминал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика