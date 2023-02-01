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Posted 1 февраля 2023, 11:46

Published 1 февраля 2023, 11:46

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Бывший топ-менеджер «ЛУКОЙЛ-Пермь» возглавил Краевое управление капитального строительства

Бывший топ-менеджер «ЛУКОЙЛ-Пермь» возглавил Краевое управление капитального строительства

1 февраля 2023, 11:46
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кадровые перестановки
И.о. гендиректора УКСа полтора года был Александр Лозовский.

Краевое управление капитального строительства возглавил бывший заместитель гендиректора «ЛУКОЙЛ-Пермь» по строительству Антон Плаксин. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу минстроя региона.

По информации издания, Антон Плаксин сегодня уже вышел на работу в УКС.
Плаксин занял пост заместителя гендиректора по капстроительству «ЛУКОЙЛ-Пермь» в 2015 году, покинул должность в 2022 году.

С августа 2021 года и.о. гендиректора регионального УКСа являлся Александр Лозовский. Предыдущий директор УКС Пермского края Дмитрий Левинский за злоупотребления при возведении детской больницы в Кировском районе Перми на минувшей неделе осуждён на 3 года 1 месяц лишения свободы в ИК общего режима.

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#Общество#Кадровые перестановки#Назначение
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