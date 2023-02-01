Бывший топ-менеджер «ЛУКОЙЛ-Пермь» возглавил Краевое управление капитального строительства

Posted 1 февраля 2023, 11:46
Published 1 февраля 2023, 11:46
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Краевое управление капитального строительства возглавил бывший заместитель гендиректора «ЛУКОЙЛ-Пермь» по строительству Антон Плаксин. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу минстроя региона.
По информации издания, Антон Плаксин сегодня уже вышел на работу в УКС.
Плаксин занял пост заместителя гендиректора по капстроительству «ЛУКОЙЛ-Пермь» в 2015 году, покинул должность в 2022 году.
С августа 2021 года и.о. гендиректора регионального УКСа являлся Александр Лозовский. Предыдущий директор УКС Пермского края Дмитрий Левинский за злоупотребления при возведении детской больницы в Кировском районе Перми на минувшей неделе осуждён на 3 года 1 месяц лишения свободы в ИК общего режима.