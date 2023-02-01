Две пермячки незаконно получали пособия на несуществующих детей

Мошенницам удалось незаконно получить более 500 тыс. рублей выплат по материнскому капиталу, а также ежемесячных пособий по уходу за ребенком и выплат в связи с рождением ребенка, а также пособий на детей одиноких матерей. После вручения копий обвинительного заключения уголовные дела направят для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд. Как уточняют в пресс-службе прокуратуры Пермского края, злоумышленницам грозит до шести лет лишения свободы.