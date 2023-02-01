Две пермячки незаконно получали пособия на несуществующих детей

Posted 1 февраля 2023, 04:07
Published 1 февраля 2023, 04:07
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Прокуратура Прикамья утвердила обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении жительниц Перми. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, совершенное в крупном размере).
Следствие полагает, что две женщины в 2019–2020 годах незаконно получали социальные выплаты и пособия на детей. Они предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда РФ и ЗАГСы документы, в которых было указано, что пермячки якобы рожали детей без медицинского вмешательства и стационарной помощи. При этом при подаче документов в государственные органы злоумышленницы выступали друг у друга свидетелями.
Мошенницам удалось незаконно получить более 500 тыс. рублей выплат по материнскому капиталу, а также ежемесячных пособий по уходу за ребенком и выплат в связи с рождением ребенка, а также пособий на детей одиноких матерей. После вручения копий обвинительного заключения уголовные дела направят для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд. Как уточняют в пресс-службе прокуратуры Пермского края, злоумышленницам грозит до шести лет лишения свободы.