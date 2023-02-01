Инспекторам ГИБДД разрешили «на глаз» определять пьяных водителей

Ему показалось, что от водителя пахнет алкоголем, поэтому он потребовал проехать на медосвидетельствование в больницу, но женщина отказалась. Позже она сама прошла процедуру и принесла справку, что не пьяна. Но дело было рассмотрено в суде — женщину оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили прав на 1 год и 7 месяцев.