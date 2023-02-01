Инспекторам ГИБДД разрешили «на глаз» определять пьяных водителей

Posted 1 февраля 2023, 08:02
Published 1 февраля 2023, 08:02
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции разрешил сотрудникам ГИБДД определять состояние опьянение исходя из ощущений. Разъяснение было дано во время рассмотрения одного из дел: тогда водителя остановили в Кемерово, тест на алкоголь показал отрицательный результат. Однако инспектор решил, что прибор показывает неверные данные и женщина пьяна.
Ему показалось, что от водителя пахнет алкоголем, поэтому он потребовал проехать на медосвидетельствование в больницу, но женщина отказалась. Позже она сама прошла процедуру и принесла справку, что не пьяна. Но дело было рассмотрено в суде — женщину оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили прав на 1 год и 7 месяцев.
В кассационной инстанции женщина пояснила, что у сотрудника не было оснований направлять ее на медкомиссию, так как вела она себя адекватно. Однако суд посчитал, что у сотрудника ГИБДД есть право определить наличие у водителя признаков опьянения по закону, уточняет «Российская газета».