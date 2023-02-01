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Posted 1 февраля 2023, 08:02

Published 1 февраля 2023, 08:02

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Инспекторам ГИБДД разрешили «на глаз» определять пьяных водителей

Инспекторам ГИБДД разрешили «на глаз» определять пьяных водителей

1 февраля 2023, 08:02
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Оспаривать мнение офицера нельзя, посчитал суд. Если он потребовал, необходимо отправляться на медосвидетельствование.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции разрешил сотрудникам ГИБДД определять состояние опьянение исходя из ощущений. Разъяснение было дано во время рассмотрения одного из дел: тогда водителя остановили в Кемерово, тест на алкоголь показал отрицательный результат. Однако инспектор решил, что прибор показывает неверные данные и женщина пьяна.

Ему показалось, что от водителя пахнет алкоголем, поэтому он потребовал проехать на медосвидетельствование в больницу, но женщина отказалась. Позже она сама прошла процедуру и принесла справку, что не пьяна. Но дело было рассмотрено в суде — женщину оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили прав на 1 год и 7 месяцев.

В кассационной инстанции женщина пояснила, что у сотрудника не было оснований направлять ее на медкомиссию, так как вела она себя адекватно. Однако суд посчитал, что у сотрудника ГИБДД есть право определить наличие у водителя признаков опьянения по закону, уточняет «Российская газета».

#Авто#Пермская езда
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