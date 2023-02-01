«Мы любим быть дома!» Рецепт семейного счастья от новоселов жилого комплекса iLove

И первое, что они уже по достоинству оценили, — местоположение жилого комплекса. От их нового дома можно пешком пройтись хоть до Черняевского леса, хоть до праздничной и нарядной эспланады — посмотреть на ледяные скульптуры, покататься на горках. «Мы и в центре, и в то же время лес рядом. Мне очень нравится, что можно в любую точку города уехать, ходит весь транспорт, какой нужен. А вообще мы очень любим быть дома!» — улыбается Джамиля и приглашает в гости на чай.