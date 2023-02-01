«Мы любим быть дома!» Рецепт семейного счастья от новоселов жилого комплекса iLove

Posted 1 февраля 2023, 07:45
Published 1 февраля 2023, 07:45
Modified 13 ноября, 11:38
Updated 13 ноября, 11:38
В Черняевском лесу уже пахнет весной. Несмотря на то что впереди еще февраль, птицы поют так, будто природа просыпается от зимнего сна. Белки, правда, попрятались от шумных больших и маленьких лыжников. Но воздух чистый, напоенный сосновым ароматом. Здесь никто не посыпает тропинки вредными реагентами, поэтому снег белый, смотреть приятно, идти еще приятней.
Артур и Джамиля Посохины с сыном Данилом очень любят гулять в лесу, дышать свежим воздухом, заряжаться силой и энергией, избавляться от грустных мыслей. Молодая и очень красивая семья, они дурачатся в снегу, делают снежных ангелов, выслеживают белок, читают друг другу стенды с полезной информацией о лесе (таких стендов много вдоль экологической тропы) и просто разговаривают обо всем на свете, наслаждаясь обществом друг друга, своим тихим семейным счастьем.
Артур — адвокат, познакомился с Джамилей в кафе, где она подрабатывала официанткой, пока училась на юриста. «Стал ходить в кафе всё чаще и чаще, — смеется глава семьи. — Познакомились, начали встречаться, поженились». Поначалу снимали жилье, а когда встал вопрос о покупке своей квартиры, супруги обратили внимание на жилой комплекс под названием iLove от группы компаний КОРТРОС.
И первое, что они уже по достоинству оценили, — местоположение жилого комплекса. От их нового дома можно пешком пройтись хоть до Черняевского леса, хоть до праздничной и нарядной эспланады — посмотреть на ледяные скульптуры, покататься на горках. «Мы и в центре, и в то же время лес рядом. Мне очень нравится, что можно в любую точку города уехать, ходит весь транспорт, какой нужен. А вообще мы очень любим быть дома!» — улыбается Джамиля и приглашает в гости на чай.
Во дворах жилого комплекса iLove всё продумано для комфортного отдыха: скамейки, детская площадка, площадка для воркаута, стильное освещение, большие семейные качели. Двор огорожен и просторен, парковки в нем нет, так как стоянка для автомобилей — подземная. Вокруг всё, как должно быть дома: уютно, тихо, безопасно и красиво.
Есть уличные спортивные тренажеры. Кстати, спорт Посохины очень любят. Джамиля занимается ММА (смешанные боевые искусства), Артур — рукопашным боем, а Данил пока ищет себя. Удобное месторасположение нового дома позволило семье не изменять полезным привычкам и увлечениям — доехать до спортивного клуба теперь стало еще проще.
В подъездах ЖК iLove уютно, тепло, дом оборудован противопожарной сигнализацией, датчиками дыма, просторными лифтами, украшен зеркалами. Конечно, современные материалы в отделке и стильный дизайн сразу создают приподнятое настроение.
«Когда я искал квартиру, то обратил внимание на оптимальное соотношение цены и качества, на то, что комплекс расположен близко к центру, а также на то, что квартиры сдают с отделкой, — рассказывает Артур. — Это был огромный плюс. Ламинат, обои, двери, натяжные потолки — всё от застройщика, всё есть». Во время приемки квартиры Артур приглашал специалистов, они подтвердили, что качество строительства и отделки высокое. Молодой семье ничего не пришлось менять — ни двери, ни окна, ни плинтусы, — только расставить мебель и оборудовать кухню по своему вкусу.
В квартирах iLove есть система «умный дом», то есть все датчики (задымления, утечки воды, движения, открытия-закрытия дверей) можно объединить в одну систему и вывести в специально установленное на телефон приложение. По словам Артура Посохина, они еще не успели ознакомиться со всеми возможностями приложения, но уже пробовали открытие-закрытие дверей. «Обязательно будем пользоваться системой „умный дом“, — рассказывает глава семьи. — Это важно для современной жизни».
В квартире очень тепло, при этом установлены большие окна, которые пропускают много света. Уют наводит Джамиля, но обязанности по дому есть и у мужчин: Данил выносит мусор, муж устанавливает, чинит, приколачивает что нужно. И это еще один простой рецепт семейного счастья. По вечерам, когда они возвращаются с работы, а Данил из школы, можно посмотреть фильм, поиграть в приставку. «Если мама разрешит», — шутит Артур. «Да я и сама иногда играю», — отвечает Джамиля.
Данил пока не знает, кем станет, может, юристом, как папа. Может, учиться будет в классическом университете, тем более что теперь и до университета можно дойти пешком.
«А еще в этом году КОРТРОС сдаст здесь детский сад», — рассказывает Артур. Посохины улыбаются счастливо — очевидно, что мысли о пополнении семьи их давно посещают. В сентябре 2023 года, в рамках сдачи третьей очереди (первый этап), городу Перми застройщик передаст детский сад. Сдача второй очереди комплекса iLove планируется на май 2023 года.
Реклама. АО «Специализированный застройщик „КОРТРОС-Пермь“ erid: LjN8K315H