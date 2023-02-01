Пермский блогер mishka.travel зарегистрировал фирму в Словении

В феврале 2021 года Мансуров закрыл кафе mishka.food из-за желания быть более мобильным и подвижным без привязки к Перми. Ранее в краевой столице также работал визовый центр Эльнара Мансурова. В январе 2022 года блогер рассказал о планах переехать из Перми после длительного путешествия по Стамбулу, Италии и Риге.