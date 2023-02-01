Пермский блогер mishka.travel зарегистрировал фирму в Словении

Posted 1 февраля 2023, 12:40
Published 1 февраля 2023, 12:40
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Пермский блогер Эльнар Мансуров (известен под псевдонимом mishka.travel) зарегистрировал компанию в Словении, об этом он сообщил в Instagram* (социальная сеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской). По его словам, открытие фирмы позволит запустить процесс оформления ВНЖ.
Судя по соцсетям Мансурова, он продолжает работать и в Перми. 1 февраля он сообщил, что в пространстве Центра городской культуры появится место, где можно будет купить мерч блогера и забронировать экскурсии по Прикамью.
В феврале 2021 года Мансуров закрыл кафе mishka.food из-за желания быть более мобильным и подвижным без привязки к Перми. Ранее в краевой столице также работал визовый центр Эльнара Мансурова. В январе 2022 года блогер рассказал о планах переехать из Перми после длительного путешествия по Стамбулу, Италии и Риге.