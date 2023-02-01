properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля 2023, 07:24

Published 1 февраля 2023, 07:24

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Синоптики рассказали, каким будет февраль в Пермском крае

Синоптики рассказали, каким будет февраль в Пермском крае

1 февраля 2023, 07:24
Фото: 1MI.
В регионе прогнозируют арктическое вторжение, но оно будет недолгим.

Февраль в Пермском крае ожидается умеренно теплым и снежным. Средняя температура воздуха прогнозируется выше нормы на юге региона на 2,5–3˚, а на севере — на 4˚. Однако возможно, что последний месяц зимы будет холоднее прогноза, говорят синоптики ГИС-центра ПГНИУ. Тогда средняя температура февраля ожидается около -8˚, что прохладнее, чем в прошлом году (-4,6˚).

По прогнозу специалистов, количество осадков будет больше нормы в горной части и на севере региона, а на юге — около нормы. В начале февраля в Прикамье установится очень теплая погода, особенно в северных территориях, но температура воздуха вернется к климатической норме уже во второй пятидневке. Первая декада месяца на юге региона ожидается теплее нормы на 3–4˚ на юге края, и на 6˚ — на севере. Снега выпадет мало.

Во второй декаде февраля Прикамье ждет арктическое вторжение. К середине месяца в регион вернутся морозы, но ненадолго, температура воздуха все равно будет теплее нормы на 2–3˚. Синоптики прогнозируют обильные снегопады. В третьей декаде февраля температура воздуха на северо-востоке опустится ниже нормы, а на юге наоборот будет значительно теплее. Обильные осадки сохранятся.

#Регион#Прогноз погоды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика