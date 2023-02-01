Синоптики рассказали, каким будет февраль в Пермском крае

По прогнозу специалистов, количество осадков будет больше нормы в горной части и на севере региона, а на юге — около нормы. В начале февраля в Прикамье установится очень теплая погода, особенно в северных территориях, но температура воздуха вернется к климатической норме уже во второй пятидневке. Первая декада месяца на юге региона ожидается теплее нормы на 3–4˚ на юге края, и на 6˚ — на севере. Снега выпадет мало.