Синоптики рассказали, каким будет февраль в Пермском крае

Posted 1 февраля 2023, 07:24
Published 1 февраля 2023, 07:24
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Февраль в Пермском крае ожидается умеренно теплым и снежным. Средняя температура воздуха прогнозируется выше нормы на юге региона на 2,5–3˚, а на севере — на 4˚. Однако возможно, что последний месяц зимы будет холоднее прогноза, говорят синоптики ГИС-центра ПГНИУ. Тогда средняя температура февраля ожидается около -8˚, что прохладнее, чем в прошлом году (-4,6˚).
По прогнозу специалистов, количество осадков будет больше нормы в горной части и на севере региона, а на юге — около нормы. В начале февраля в Прикамье установится очень теплая погода, особенно в северных территориях, но температура воздуха вернется к климатической норме уже во второй пятидневке. Первая декада месяца на юге региона ожидается теплее нормы на 3–4˚ на юге края, и на 6˚ — на севере. Снега выпадет мало.
Во второй декаде февраля Прикамье ждет арктическое вторжение. К середине месяца в регион вернутся морозы, но ненадолго, температура воздуха все равно будет теплее нормы на 2–3˚. Синоптики прогнозируют обильные снегопады. В третьей декаде февраля температура воздуха на северо-востоке опустится ниже нормы, а на юге наоборот будет значительно теплее. Обильные осадки сохранятся.