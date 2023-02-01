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Posted 1 февраля 2023, 07:00

Published 1 февраля 2023, 07:00

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Чайковском будут судить двоих парней за разбойное нападение на подростка из-за электронной сигареты

В Чайковском будут судить двоих парней за разбойное нападение на подростка из-за электронной сигареты

1 февраля 2023, 07:00
Фото: 1MI.
Пьяные обвиняемые совершили преступление еще летом прошлого года, считает следствие.

В Чайковском будут судить двоих парней за разбойное нападение. По данным следователей, утром в августе 2022 года 18-летний и 20-летний злоумышленники встретили в городе незнакомого подростка, от которого потребовали отдать электронную сигарету.

Несовершеннолетний им отказал, тогда 18-летний фигурант избил потерпевшего. После насилия и угроз подросток отдал электронную сигарету и 1,7 тыс. рублей. Этого оказалось достаточным, злоумышленники скрылись с места преступления. В ближайшее время уголовное дело должен рассмотреть суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

#Происшествия
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