В Чайковском будут судить двоих парней за разбойное нападение на подростка из-за электронной сигареты

Posted 1 февраля 2023, 07:00
Published 1 февраля 2023, 07:00
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В Чайковском будут судить двоих парней за разбойное нападение. По данным следователей, утром в августе 2022 года 18-летний и 20-летний злоумышленники встретили в городе незнакомого подростка, от которого потребовали отдать электронную сигарету.
Несовершеннолетний им отказал, тогда 18-летний фигурант избил потерпевшего. После насилия и угроз подросток отдал электронную сигарету и 1,7 тыс. рублей. Этого оказалось достаточным, злоумышленники скрылись с места преступления. В ближайшее время уголовное дело должен рассмотреть суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.