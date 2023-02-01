В Перми можно будет заключить брак на улице

В перечень мест для проведения тожественных свадеб попали девять общественных пространств. В их числе сквер им. Олега Новоселова, Театральный сад у театра оперы и балета, сквер на нижней части набережной реки Камы, сквер им. Юрия Калачникова, эспланада, сквер им. Мамина-Сибиряка у Пермской художественной галереи, Сад им. Миндовского, сквер на набережной Камы в Кировском районе, Парк культуры и отдыха им. А.П. Чехова.