В Перми можно будет заключить брак на улице

Posted 1 февраля 2023, 04:31
Published 1 февраля 2023, 04:31
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В Перми разработан проект постановления об утверждении мест для проведения торжественной регистрации брака на территории города. Документ обнародован на сайте администрации.
В перечень мест для проведения тожественных свадеб попали девять общественных пространств. В их числе сквер им. Олега Новоселова, Театральный сад у театра оперы и балета, сквер на нижней части набережной реки Камы, сквер им. Юрия Калачникова, эспланада, сквер им. Мамина-Сибиряка у Пермской художественной галереи, Сад им. Миндовского, сквер на набережной Камы в Кировском районе, Парк культуры и отдыха им. А.П. Чехова.
До 5 февраля документ проходит антикоррупционную экспертизу.