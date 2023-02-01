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Posted 1 февраля 2023, 04:31

Published 1 февраля 2023, 04:31

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Перми можно будет заключить брак на улице

В Перми можно будет заключить брак на улице

1 февраля 2023, 04:31
Фото: 1MI.
Мэрия предложила девять мест для торжественных свадеб.

В Перми разработан проект постановления об утверждении мест для проведения торжественной регистрации брака на территории города. Документ обнародован на сайте администрации.

В перечень мест для проведения тожественных свадеб попали девять общественных пространств. В их числе сквер им. Олега Новоселова, Театральный сад у театра оперы и балета, сквер на нижней части набережной реки Камы, сквер им. Юрия Калачникова, эспланада, сквер им. Мамина-Сибиряка у Пермской художественной галереи, Сад им. Миндовского, сквер на набережной Камы в Кировском районе, Парк культуры и отдыха им. А.П. Чехова.

До 5 февраля документ проходит антикоррупционную экспертизу.

#Общество#Загс#Свадьбы
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