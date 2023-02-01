В Перми опять закрыли главный ледовый городок на эспланаде

Сегодня, 1 февраля, ледовый городок на эспланаде в Перми опять закроют из-за потепления. В пресс-службе мэрии сообщают, что он возобновит работу уже завтра, 2 февраля, когда температура воздуха стабилизируется. В обычные дни ледовый комплекс работает с 10:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 23:00 по выходным.