В Перми опять закрыли главный ледовый городок на эспланаде

Posted 1 февраля 2023, 03:29
Published 1 февраля 2023, 03:29
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Сегодня, 1 февраля, ледовый городок на эспланаде в Перми опять закроют из-за потепления. В пресс-службе мэрии сообщают, что он возобновит работу уже завтра, 2 февраля, когда температура воздуха стабилизируется. В обычные дни ледовый комплекс работает с 10:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 23:00 по выходным.
На прошлой неделе пермяки не могли полюбоваться ледовыми скульптурами на эспланаде 26 и 27 января. Тогда в краевую столицу пришло потепление, а в выходные вновь установились небольшие морозы.