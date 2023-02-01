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Posted 1 февраля 2023, 03:29

Published 1 февраля 2023, 03:29

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Перми опять закрыли главный ледовый городок на эспланаде

В Перми опять закрыли главный ледовый городок на эспланаде

1 февраля 2023, 03:29
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru.
Сюжет
Хэппи нью еар
На прошлой неделе ледовый парк прекращал работу на два дня.

Сегодня, 1 февраля, ледовый городок на эспланаде в Перми опять закроют из-за потепления. В пресс-службе мэрии сообщают, что он возобновит работу уже завтра, 2 февраля, когда температура воздуха стабилизируется. В обычные дни ледовый комплекс работает с 10:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 23:00 по выходным.

На прошлой неделе пермяки не могли полюбоваться ледовыми скульптурами на эспланаде 26 и 27 января. Тогда в краевую столицу пришло потепление, а в выходные вновь установились небольшие морозы.

#Общество#Хэппи нью еар
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