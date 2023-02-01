Завершившийся январь в Перми стал самым «сухим» за последние 11 лет

Posted 1 февраля 2023, 05:09
Published 1 февраля 2023, 05:09
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Синоптики подводят погодные итоги января. Месяц оказался немного теплее нормы на северо-западе края и немного холоднее нормы на юге. По количеству осадков — в основном 60–80% от нормы, в Перми это минимум за последние 11 лет, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
В южной части края и в Перми январь был самым солнечным за последние 11 лет, с 2012 г. (в основном за счет второй декады).
Холоднее всего в январе было в Чернушке (средняя температура воздуха -15,5˚), а теплее всего — на юго-западе и северо-западе (Чайковский -12,3˚, Гайны, Усть-Черная -12,5˚). На северо-западе края январь оказался теплее нормы на 2˚, на юге холоднее нормы на 1˚, а в Перми соответствовал норме (средняя температура -12,4˚).
На показателях января сказалось ультраполярное вторжение 6–9 января. На пике похолодания в ночь на 9 января на большинстве метеостанций температура воздуха опустилась ниже -35˚ (в Осе -40,7˚), лишь в Перми было -32,4˚. Среднесуточная температура воздуха 8–9 января была ниже нормы на 15–20˚, морозы в большинстве районов стали самыми сильными с января 2017 г. (в Перми с февраля 2021 г.).
Количество осадков в январе в основном было меньше нормы — от 50 до 80%. В южной части края и в Перми большая часть этих осадков выпала в период 1–7 января. Высота снежного покрова по итогам месяца оказалась наибольшей в Ныробе (66 см). Но в целом снега на севере значительно меньше нормы, а на юге — немного больше нормы (так сказываются особенности распределения осадков в ноябре и декабре). В Перми за месяц выпало 34 мм осадков (77% от нормы), и это минимум за последние 11 лет, с 2012 г.