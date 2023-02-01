Завершившийся январь в Перми стал самым «сухим» за последние 11 лет

Количество осадков в январе в основном было меньше нормы — от 50 до 80%. В южной части края и в Перми большая часть этих осадков выпала в период 1–7 января. Высота снежного покрова по итогам месяца оказалась наибольшей в Ныробе (66 см). Но в целом снега на севере значительно меньше нормы, а на юге — немного больше нормы (так сказываются особенности распределения осадков в ноябре и декабре). В Перми за месяц выпало 34 мм осадков (77% от нормы), и это минимум за последние 11 лет, с 2012 г.