Автомобилей не будет до лета. Пермь осталась без LADA Vesta и LADA Largus

Posted 2 февраля 2023, 08:16
Published 2 февраля 2023, 08:16
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В пермских автосалонах образовался дефицит автомобилей LADA. В автосалоне «Брайт Парк» рассказали, что проблемы есть с автомобилями LADA Vesta и LADA Largus, на салон остались только две-три машины, поставки в ближайшее время не ожидаются, потому что это дорого и есть проблемы с комплектующими.
В «Сатурн-Р-Авто» рассказали корреспонденту Properm.ru, что сейчас проблема одинаковая по всей стране. У них в салоне осталась только одна LADA Vesta NG: «До лета сказали, что автомобилей не будет, что дальше — мы не знаем. "Ларгусов" в этом году вообще не ожидается, что с "Вестами" будет — точной информации нет», — пояснили в салоне.
Ранее РИА Новости со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» сообщило, что автомобили LADA Vesta остались только в некоторых автосалонах в единичных экземплярах. Производство автомобилей было приостановлено еще весной 2022 года из-за проблем с комплектующими.