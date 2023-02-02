Автомобилей не будет до лета. Пермь осталась без LADA Vesta и LADA Largus

В «Сатурн-Р-Авто» рассказали корреспонденту Properm.ru, что сейчас проблема одинаковая по всей стране. У них в салоне осталась только одна LADA Vesta NG: «До лета сказали, что автомобилей не будет, что дальше — мы не знаем. "Ларгусов" в этом году вообще не ожидается, что с "Вестами" будет — точной информации нет», — пояснили в салоне.