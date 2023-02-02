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Posted 2 февраля 2023, 08:16

Published 2 февраля 2023, 08:16

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Автомобилей не будет до лета. Пермь осталась без LADA Vesta и LADA Largus

Автомобилей не будет до лета. Пермь осталась без LADA Vesta и LADA Largus

2 февраля 2023, 08:16
Фото: Properm.ru.
Проблема есть не только в пермских салонах, но и по России.

В пермских автосалонах образовался дефицит автомобилей LADA. В автосалоне «Брайт Парк» рассказали, что проблемы есть с автомобилями LADA Vesta и LADA Largus, на салон остались только две-три машины, поставки в ближайшее время не ожидаются, потому что это дорого и есть проблемы с комплектующими.

В «Сатурн-Р-Авто» рассказали корреспонденту Properm.ru, что сейчас проблема одинаковая по всей стране. У них в салоне осталась только одна LADA Vesta NG: «До лета сказали, что автомобилей не будет, что дальше — мы не знаем. "Ларгусов" в этом году вообще не ожидается, что с "Вестами" будет — точной информации нет», — пояснили в салоне.

Ранее РИА Новости со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» сообщило, что автомобили LADA Vesta остались только в некоторых автосалонах в единичных экземплярах. Производство автомобилей было приостановлено еще весной 2022 года из-за проблем с комплектующими.

#Общество
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