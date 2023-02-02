Ближе к центру: ТОП-100 самых влиятельных людей Пермского края 2022 года

Posted 2 февраля, 02:00
Published 2 февраля, 02:00
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Задача рейтинга влиятельности Properm.ru — оценить степень влияния персоны на регион вне зависимости от того, кем формально она является и какими активами или ресурсами распоряжается. Рейтинги влияния позволяют оценить изменения в структуре властных отношений Пермского края.
Мы попросили экспертов понимать под влиянием способность воздействовать на жизнь края. Это может быть не только текущее влияние кандидата на процессы, но и его возможность мобилизовать силы и средства, которые повлияют на принятие решений и общественное мнение в случае необходимости. Поэтому в списке не только политики и бизнесмены, но и руководители ключевых государственных ведомств, общественники, представители конфессий и деятели культуры.
Рейтинг-2022 традиционно был сделан в две «волны». На первом этапе политологи, редакторы СМИ и аналитики в закрытом режиме, независимо друг от друга определяли состав ТОП-100. Каждый эксперт отбирал из 250 кандидатов лонг-листа тех, кто, по его мнению, обладает высоким уровнем влияния в Прикамье (при необходимости добавляет свои кандидатуры).
На втором этапе мы существенно расширили круг экспертов. Анкеты для анонимного голосования отправили респондентам. В их числе — депутаты Госдумы, Заксобрания региона, городской думы, топ-менеджеры краевого правительства, администрации Перми, политологи, бизнесмены, журналисты и многие другие. Таким образом, оценку влиятельности каждого из ТОП-100 давали не только сторонние наблюдатели, но и непосредственные участники политических процессов.
В 2022 году ковид перестал быть триггером в экономике или в принятии политических решений. Прошлый год вновь определяла внешняя повестка — специальная военная операция на Донбассе. При этом заметен тренд на концентрацию региональных элит перед выборами-2024. Таким образом, можно утверждать, что начатая в 2021 году концентрация и максимально возможное подчинение федеральному центру (и закрепление этого тренда) полномочий в регионе и краевом центре фактически завершены.
Традиционный и безальтернативный лидер рейтинга влиятельных персон Пермского края по итогам 2022 года губернатор Дмитрий Махонин. В минувшем году его отличала «тефлоновость» в отношении всевозможных публичных нападок. Но, замкнув на себе все внутриполитические процессы (позитивные и негативные), заслуженно остался во главе рейтинга.
Экс-губернатор, зампред правительства РФ и куратор Дальневосточного округа Юрий Трутнев вновь занимает второе место. Его позиции в качестве «самого сильного пермяка в российской публичной политике» за год упрочились. Пусть известно только об одном его публичном визите в Пермь — в школу киокушинкай карате, — но его присутствие в регионе ощущается и в этих ощущениях усиливается. Об этом говорит, к примеру, усиление позиций людей из группы влияния Трутнева: Дмитрий Трутнев, Григорий Куранов и еще ряд связанных с ним персон. Например, новичок ТОП-100 влиятельности, министр природных ресурсов Дмитрий Беланович (77 место).
Миллиардер Андрей Кузяев оставался в публичной повестке вплоть до 2021 года. Однако после резонансного выступления о перспективах развития Перми и 300-летия он ушел в затянувшееся политическое молчание. Единственная, не связанная с бизнесом новость про Кузяева в 2022 году — мартовская, когда он возглавил Российско-Узбекский деловой союз. Из непубличных историй известно, что он не стал продавать подконтрольные деловые СМИ, а также сохранил контроль за телекомпаниями, входящими в федеральный и региональный мультиплексы.
Четвертое место в топе влиятельности сохранил за собой глава Перми Алексей Дёмкин. Важно отметить: сколько конфликтов с губернатором ему ни приписывали, сколько раз публично ни критиковали, а эксперты упорно отправляют его в топ нашего рейтинга. И даже ряд непопулярных «штрафных реформ», передача инициативы по благоустройству центра Перми на региональный уровень никак не сказывается на его позиции.
Глава администрации губернатора Александр Смертин сохранил свою позицию в ТОП-5 рейтинга. Эксперты Properm.ru высоко оценивают его влияние на политические процессы в регионе, даже несмотря на то, что за два года он не смог избавиться от приставки «и.о.». В публичной повестке Смертин выглядит «фигурой возмездия», о нем говорят в новостях чаще всего так: «Губернатор поручил разобраться с…» (тепло в Александровске, автобусы в Кизеле, снег в Перми etс).
В 2022 году депутат Владимир Плотников неожиданно поднялся на три позиции вверх. Он был публичен не больше обычного, но высказывался только по удачной (читаем — популярной/патриотичной) повестке. Интересно, что рост проходит на фоне падения влияния председателя гордумы Дмитрия Малютина, который «сминусовал» 12 позиций.
Здесь же можно отметить поднявшегося на шесть позиций партнера Владимира Плотникова по бизнесу Рифхата Ибрагимова (88 строка) и «рост» на 18 позиций федерального баскетбольного топ-менеджера (и еще одного партнера по бизнесу) Сергея Кущенко. Среди коллег-депутатов — Арсен Болквадзе (85 место) и Максим Спиридонов (65 место).
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров второй год держит седьмое место нашего рейтинга. С одной стороны, он выглядит как публичная «фигура невмешательства»: ни с кем и не против кого-либо. С другой стороны, значительных политико-криминальных конфликтов в Прикамье за год допущено не было, что можно поставить в заслугу полпреду.
Восьмую позицию рейтинга занимает глава Управления ФСБ России по Пермскому краю Геннадий Анацкий. Он упоминается в новостях всего несколько раз, и чаще всего в связи со спецоперацией и антитеррористическими мероприятиями в регионе. Следом за ним, плотным списком, но уже во втором десятке размещаются руководители смежников: 13 строчка — прокурор Пермского края Павел Бухтояров, 15 позиция — руководитель ГУ МВД Александр Щеглов, 19-я — получивший назначение в Пермь глава СУ СКР Денис Головкин.
«Отдохнув» от присутствия в Пермском крае в 2021 году (30 позиция), в первую десятку влиятельных пермяков возвращается экс-глава региона, министр экономического развития Правительства России Максим Решетников. Очевидно одно: негативные предсказания пермских пессимистов не оправдались, он по-прежнему возглавляет федеральное ведомство. Публично сейчас это выглядит так: пермская коалиция в Минэке РФ за три года только увеличилась, участие бывшего губернатора в процессе федеральной централизации усилилось, и этому пока не помешало уголовное дело фонда «Содействие XXI век».
Необъяснимо, но факт. Занимавший несколько лет шестую позицию ТОП-100 спикер Заксобрания Пермского края Валерий Сухих оказался внизу первой десятки. Если в прошлых рейтингах спикер был неоспоримым олицетворением политической стабильности региона, то сейчас мы этого с уверенностью сказать не можем. Что стало причиной такого сдвига: потеря сильных сторонников в парламенте в лице того же Виктора Плюснина, попытки ФАС найти картель в империи «Пермфармация» — неясно. Через год и накануне федеральной предвыборной кампании мы это, возможно, узнаем.
Вторая десятка ТОП-100 нашего рейтинга — вот показатель экономической стабильности, да и политической тоже. И даже с учетом пула силовиков — как это модно говорить, «система сдержек и противовесов».
Совершенно логичный дуэт управленцев: экономический вице-премьер регионального правительства Ольга Антипина (12 строчка, -4 позиции) и ее коллега, промышленный зампред Алексей Чибисов (17 строчка, +19). Такой резкий взлет последнего эксперты объясняют завершением в 2022 году истории АО «Пермский свинокомплекс», в судьбе которого Чибисов принимал самое серьезное участие. Легкое снижение влиятельности Антипиной тоже очевидно — на фоне пандемии, санкций и иных внешних факторов сокращаются доходы в бюджет региона.
Экономический блок правительства региона во второй десятке ТОП-100 окружают крупнейшие налогоплательщики. Вполне логично, что под присмотром силового блока собрались те, кто напрямую отвечает за благосостояние и развитие региона каждой вложенной копеечкой. На 11 позиции обосновался Армен Гарслян, председатель совета директоров «Метафракс Кемикалс». В 2022 году компания (даже с учетом санкций) запустила новое производство параформальдегида. 14 строчка у гендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олега Третьякова, он потерял на фоне нефтяных международных споров три позиции. А вот генконструктор «ОДК-Авиадвигатель» (разработчик двигателей для перспективных МС-21 и SSJ Neo и обновленных ИЛ-76) Александр Иноземцев «вырос» на два пункта и обосновался на 16 строке.
Еще одних крупнейших налогоплательщиков — «Уралхим» и«Уралкалий» — во второй десятке ТОП-100 влиятельности Прикамья представляют топ-менеджеры Дмитрий Мазепин (18 место) и Виталий Лаук (20 место). Компании стали одними из ведущих в международной зерновой сделке, о чем много и громко не писалось в официальных СМИ, но подразумевалось у осведомленных политадминистраторов в московских гостиных.
Третий десяток стал синонимом политической турбулентности, где оазисом стабильности от позапрошлого года остался только (как ему и положено по статусу) главный федеральный инспектор Сергей Половников (26 место).
Собственно, растущий третий десяток ТОП-100 четко указывает, что подготовка к большому избирательному циклу 2024 года, а возможно, и не только в Прикамье, началась. Возглавляет этот раздел замглавы администрации губернатора Леонид Политов. Он поднялся с прошлого года в рейтинге на восемь позиций. Повлияло ли на это то, что именно он возглавил пермскую делегацию в Северодонецк весной 2022 года, либо что-то иное — доподлинно неизвестно. Господин Политов, занимающийся политическими процессами в регионе, старается оставаться максимально непубличной персоной.
27 строчку занимает председатель совета директоров ЗАО «Нефтегазтехника» Дмитрий Трутнев. На 23 строке — сенатор от Пермского края Андрей Климов, часто бывающий на ДальВосе и широко известный заявлениями патриотического толка и связанными с информационной безопасностью (+26 позиций). 24 строка (+33 позиции) — заместитель полпреда в ДФО Григорий Куранов, более известный в качестве политконсультанта Юрия Трутнева. 25 строка (+18 мест) — экс-президент «Урал-Грейта» Сергей Кущенко.
Особняком в третьем десятке стоят два представителя строительной отрасли. Депутат Законодательного собрания Пермского края, советник губернатора региона по вопросам строительства Павел Черепанов — новичок нашего рейтинга, сразу занявший 30 позицию. Глава семьи Демкиных (политиков и строителей) Николай Демкин занимает 28 строку.
В третьем десятке «среди чужих» неожиданно оказалась министр здравоохранения Анастасия Крутень (29 место). Если в ковидные времена оперативное управление отраслью позволило расти чиновнице от медицины, то по возвращении в стандартный ритм здравоохранение начало стандартно колбасить — от уголовных дел до антипиара у Собчак.
Четвертый десяток только на первый взгляд не объединяет какое-то общее качество. При ближайшем рассмотрении можно понять, что здесь собрались те, кто не очень публично делает свою работу и минимально вмешивается в публичные конфликты.
Вошел в десятку с небольшим снижением «жилищный» зампред правительства Андрей Кокорев (31 место). Министр образования Раиса Кассина «подросла» сразу на 29 позиций, зампред Андрей Алякринский добавил 34 пункта. Лариса Ведерникова, курирующая всё имущество Прикамья, заняла 38 строку. Такая концентрация в одном разделе управленцев, отвечающих за развитие и стабильность одновременно (наука, инфраструктура, имущество), говорит о стабильности управленческой элиты в регионе.
Митрополит Пермский и Кунгурский отец Мефодий занял 33 строку, потеряв пять позиций. Вероятно, так сказалось раздражение элит тем, что весной прошлого года епархия всё же «вселилась» в одну часть Кафедрального собора и потеснила коллекцию Пермской художественной галереи еще до окончания строительства нового здания для нее.
Глава Контрольно-счетной палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов (39 место) и лидер фракции «Единая Россия» Вячеслав Григорьев (35 место) оказались в этой же «инфраструктурной десятке». И, как принято в нашем рейтинге, здесь есть и свой силовик — прокурор Перми Виталий Дымолазов (37 место). Однако в конце года уже было известно, что он перейдет на пост зампрокурора в Новосибирскую область.
В этой же десятке оказался еще один участник рейтинга, в январе покинувший свой пост. Заместитель руководителя администрации губернатора Николай Иванов перешел из официального статуса в полуофициальный — советника губернатора.
Снижение показал по итогам года и всегда политически устойчивый депутат Заксобрания Александр Бойченко (40 место). Эксперты отмечают закономерность перемещения внутри рейтинга в соответствии с политическими амбициями (выборы), а также необходимости (возможности) публичной активности в сфере бизнес интересов парламентария.
Пятый десяток ТОП-100 значительной частью сформировался из близкого круга управленцев «политэкономического» блока губернатора Дмитрия Махонина.
На 41 месте новичок рейтинга, глава АО «Корпорация развития Пермского края» Алексей Бураков. В этом же пуле — замруководителя администрации губернатора Мария Геворгян (44 место), ее назначение было одним из первых знаковых в команде главы региона в 2020 году. Рядом — глава регионального Минэка Эдуард Соснин. Здесь же — министр социального развития Павел Фокин, его роль «главного по пособиям» на фоне экономической турбулентности растет (+19 позиций).
Знаковый новичок ТОП-100 — военный комиссар Пермского края Александр Коковин. В 2022 году из непубличной политической фигуры он стал одним из ведущих хедлайнеров: спецоперация, частичная мобилизация и работа по набору добровольцев на Донбасс. С ним в пуле еще один новичок среди влиятельных персон Прикамья — глава минтербеза Виктор Батмазов. Мы почти уверены, что по итогам 2023 года в ТОО-100 появится и имя Константина Строгого, взявшегося за общественную поддержку пермских военных в зоне СВО.
В пятом десятке и в значительном отрыве от коллег-промышленников — гендиректор ПНППК Алексей Андреев (-30 позиций). Можем предположить, что такое положение связано с тем, что публично приборостроители не связываются экспертами с оборонным комплексом и большими федеральными заказами. И, скорее всего, напрасно, ибо нет в Перми не стратегических заводов.
Примерно то же мы можем сказать и про владельца АО «Соликамскбумпром» Виктора Баранова, хотя его влиятельность «подкосили» и неудачные для компании итоги выборов в Верхнекамье.
Полностью весь рейтинг «100 влиятельных персон Пермского края» с оценками каждого участника можно увидеть в таблицe.
Все депутаты Госдумы по итогам 2022 года оказались менее значимыми и публично заметными в регионе. Что интересно, самую высокую позицию занимает не пермяк — списочник Антон Немкин (53 место). Следом за ним идут политический долгожитель Игорь Шубин (55 место), Роман Водянов (56 место) и Ирина Ивенских (57 место). Самый низкий результат показал Дмитрий Скриванов (89 место), что неудивительно: в новостях за 2022 год найти сообщение о депутатской деятельности Скриванова затруднительно, в отличие от заметок о судах про банковский долг или о продаже холдинга СМИ.
Это, кстати, позволило появиться в рейтинге медиаменеджеру Андрею Творогову (93 место) — руководителю группы «Магма» (бывшее «Местное время»). Кроме него, наши эксперты высоко оценили главного редактора «КоммерсантЪ-Прикамье» Вячеслава Суханова (60 место). Его можно назвать новичком рейтинга условно — по итогам 2019 года он уже занимал 68 позицию, но следующие два года наши эксперты не упоминали его среди персон влиятельности.
Интересно, что ТОП-100 замыкают известные в Прикамье общественники и правозащитники. Это член Совета по правам человека при Президенте РФ Татьяна Марголина (92 место) и вошедшая в 2022 году в региональную Общественную палату Надежда Агишева (99 место). Светлана Маковецкая также оказалась в последнем десятке (91 место), как и замыкающий ТОП-100 бывший советник губернатора Дмитрий Жебелев. Но столь представительный пул лидеров гражданского общества говорит о том, что они, пусть и не активно и не публично, но сохраняют свое влияние на политические процессы.
В целом, в ТОП-100 рейтинга влияния можно заметить интересную тенденцию — он отражает федеральные политические тренды: подготовка к большой предвыборной кампании-2024, санкции и всё, что связано со спецоперацией. Местные тренды нивелированы или не слишком заметны. Государственное движение в сторону централизации дало знать о себе в полной мере.
Но мы не исключаем, что 300-летие Перми и связанные с ним социальные и политические события изменят диспозицию влиятельных персон к декабрю. За чем мы и будем наблюдать.
На первом этапе мы отправили список из более чем 230 человек 10 экспертам с просьбой отобрать первую сотню. Так мы получили ТОП-100, который оставалось проранжировать. Редакция Properm.ru не влияла на выбор экспертов. Напомним, авторы и разработчики рейтинга, ни при каких условиях, не могут быть участниками.
На втором этапе, при участии агенства СВОИ, был сформирован опросник, в котором влиятельность каждой персоны нужно было оценить по степени влиятельности от 1 до 10, где 10 — максимум. Ссылка для работы над опросником генерировалась индивидуально и была анонимна для других экспертов. Эти опросники мы отправили как самим участникам рейтинга, так и сторонним экспертам — политикам, политологам, журналистам и общественным деятелям. Безусловно не все, кому отправили приглашение (а это более 200 человек) смогли или захотели принять участие в опросе, но мы на это и не рассчитывали. Собранные данные мы просуммировали и нормировали по количеству заполненных полей анкет.
Мы говорим «спасибо» всем бизнесменам, политикам, политологам, журналистам и общественникам, которые согласились участвовать в опросе и стали экспертами рейтинга. Отдельные слова благодарности экспертам, которые нашли время и помогли готовить и делать это исследование на первом этапе.
Мы оставляем за каждым из экспертов право самим информировать общественность о своем участии и выставленных оценках.