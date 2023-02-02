Ближе к центру: ТОП-100 самых влиятельных людей Пермского края 2022 года

Миллиардер Андрей Кузяев оставался в публичной повестке вплоть до 2021 года. Однако после резонансного выступления о перспективах развития Перми и 300-летия он ушел в затянувшееся политическое молчание. Единственная, не связанная с бизнесом новость про Кузяева в 2022 году — мартовская, когда он возглавил Российско-Узбекский деловой союз. Из непубличных историй известно, что он не стал продавать подконтрольные деловые СМИ, а также сохранил контроль за телекомпаниями, входящими в федеральный и региональный мультиплексы.