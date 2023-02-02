Бывшего депутата заксобрания Пермского края снова будут судить за посты в соцсетях

Согласно протокола об административном правонарушении, в июле, августе и сентябре 2022 года Окунев, используя личную страницу в социальной сети «ВКонтакте», разместил и хранил информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды. Ранее его страница в соцсети была заблокирована по требованию Генпрокуратуры РФ блокировала, его штрафовали за дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ, а также публикацию фотографий с нацистской символикой и неуважение к власти