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Posted 2 февраля 2023, 15:28

Published 2 февраля 2023, 15:28

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Бывшего депутата заксобрания Пермского края снова будут судить за посты в соцсетях

2 февраля 2023, 15:28
В постановлениях суда указывается, что Константин Окунев оплатил только один из пяти назначенных штрафов за записи в соцсетях.

Шестой эпизод административного правонарушения — опозиционного политика и бывшего депутата заксобрания Прикамья Константина Окунева рассмотрят в Дзержинском районном суде 6 февраля. Как сообщили в пресс-службе инстанции, его привлекают по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), рассказали журналисту Properm.ru в инстанции.

Согласно протокола об административном правонарушении, в июле, августе и сентябре 2022 года Окунев, используя личную страницу в социальной сети «ВКонтакте», разместил и хранил информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды. Ранее его страница в соцсети была заблокирована по требованию Генпрокуратуры РФ блокировала, его штрафовали за дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ, а также публикацию фотографий с нацистской символикой и неуважение к власти

За правонарушения его штрафовали уже шесть раз, в ноябре 2022 года размер штрафа составил 150 тыс. рублей. Как указывается в постановлении суда от 16 ноября, большую часть назначенных штрафов Окунев не оплатил. В документе приведены сведения об оплате штрафов:

  • 21 апреля 2022 года по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ штраф 35 тыс. рублей не оплачен,
  • 21 апреля 2022 года по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ штраф 50 тыс. рублей не оплачен,
  • 4 апреля 2022 года по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ штраф 2 тыс. рублей оплачен.

Окунев не присутствовал на рассмотрениях в суде протоколов об административном правонарушении ни разу. Его интересы представлял адвокат Александр Антипов. Предыдущие пять постановлений были оставлены при обжаловании без изменений.

Судя по социальным сетям Константина Окунева, заседание суда 6 февраля он также пропустит. Политик находится за пределами России, в столице Сербии Белграде.

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#Общество
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