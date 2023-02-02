Грабителя ювелирного магазина в Кунгуре оставили на свободе

Однажды декабрьским утром в 2022 году подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи камня разбил стекло в раме окна, через которое незаконно проник в помещение магазина «Золото Lux», откуда тайно похитил имущество на общую сумму более 70 тысяч рублей. Мужчина украл ноутбук и ювелирные изделия. С похищенным имуществом, молодой человек с места преступления скрылся, впоследствии распорядился им по своему усмотрению, причинив материальный ущерб.