Грабителя ювелирного магазина в Кунгуре оставили на свободе

Posted 2 февраля 2023, 14:59
Published 2 февраля 2023, 14:59
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В Кунгуре двадцатилетнего мужчину признали виновным в ограблении ювелирного магазина. Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде исправительных работ на срок в один год с удержанием в доход государства 5% заработной платы ежемесячно. Приговор суда не вступил в законную силу, рассказали журналисту Properm.ru в суде.
Однажды декабрьским утром в 2022 году подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи камня разбил стекло в раме окна, через которое незаконно проник в помещение магазина «Золото Lux», откуда тайно похитил имущество на общую сумму более 70 тысяч рублей. Мужчина украл ноутбук и ювелирные изделия. С похищенным имуществом, молодой человек с места преступления скрылся, впоследствии распорядился им по своему усмотрению, причинив материальный ущерб.
Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, дело было рассмотрено в особом порядке. Действия злоумышленника суд квалифицировал по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ - как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение. Ранее мужчину уже судили за подобные преступления.