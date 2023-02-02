«Называла его шеф или Кожа». По делу бывшего главного пристава Прикамья допросили посредника во взятках

Тем не менее, свидетель достаточно подробно рассказал, как и зачем передавались взятки для Кожевникова. Еще до карьеры защитника Ахтямиев был сотрудником УФССП и трудился в отделе организации исполнительных производств. Тогда же он познакомился с еще одним фигурантом дела, также экс-сотрудником УФФСП Максимом Тукмачевым. В начале весны 2017 года последний предложил Ахтямиеву встретиться и решить с Мардановой проблему перечисления денег с арестованных счетов фирм. По его словам, она не хотела общаться с Тумаковым и говорила о каком-то конфликте. В том числе она якобы сообщила, что у компаний, за которые просит Тукмачев, есть признаки фирм-однодневок и могут возникнуть проблемы: «Она сказала, что уже про эту историю её спрашивали, но это обналичка и она вернёт деньги должнику». Но предложила Ахтямиеву встретиться и обсудить варианты сотрудничества.