Общественную палату Пермского края возглавила Лилия Ширяева

Новой главе Общественной палате 47 лет, в 2011 году она была депутатом ЗС Пермского края, а через год стала заместителем спикера краевого парламента — на этой должности Ширяева работала до 2016 года. Она также является координатором проекта помощи мобилизованным «Помощь здесь. Пермский край» и проекта «Женское движение Единой России».