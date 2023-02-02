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Posted 2 февраля 2023, 11:10

Published 2 февраля 2023, 11:10

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Общественную палату Пермского края возглавила Лилия Ширяева

Общественную палату Пермского края возглавила Лилия Ширяева

2 февраля 2023, 11:10
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Сюжет
Кадровые перестановки
За Лилию Ширяеву проголосовали все 36 членов палаты.

Новым руководителем Общественной палаты Пермского края стала Лилия Ширяева. За нее проголосовали 36 из 36 членов ведомства, уточняет Ura.ru. Кандидатуру Ширяевой предложил экс-министр культуры, член общественной палаты Игорь Гладнев.

Среди основных задач палаты Ширяева назвала развития институтов гражданского общества, организацию общественного контроля и поддержку некоммерческих организаций.

Новой главе Общественной палате 47 лет, в 2011 году она была депутатом ЗС Пермского края, а через год стала заместителем спикера краевого парламента — на этой должности Ширяева работала до 2016 года. Она также является координатором проекта помощи мобилизованным «Помощь здесь. Пермский край» и проекта «Женское движение Единой России».

Ранее палату возглавлял бывший ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников, однако в новый созыв он не вошел. Решение Красильников объяснял тем, что должна быть ротация кадров в палате, а он входил в ее состав 11 лет.

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#Общество#Кадровые перестановки
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