Общественную палату Пермского края возглавила Лилия Ширяева

Posted 2 февраля 2023, 11:10
Published 2 февраля 2023, 11:10
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Новым руководителем Общественной палаты Пермского края стала Лилия Ширяева. За нее проголосовали 36 из 36 членов ведомства, уточняет Ura.ru. Кандидатуру Ширяевой предложил экс-министр культуры, член общественной палаты Игорь Гладнев.
Среди основных задач палаты Ширяева назвала развития институтов гражданского общества, организацию общественного контроля и поддержку некоммерческих организаций.
Новой главе Общественной палате 47 лет, в 2011 году она была депутатом ЗС Пермского края, а через год стала заместителем спикера краевого парламента — на этой должности Ширяева работала до 2016 года. Она также является координатором проекта помощи мобилизованным «Помощь здесь. Пермский край» и проекта «Женское движение Единой России».
Ранее палату возглавлял бывший ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников, однако в новый созыв он не вошел. Решение Красильников объяснял тем, что должна быть ротация кадров в палате, а он входил в ее состав 11 лет.