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Posted 2 февраля 2023, 07:10

Published 2 февраля 2023, 07:10

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Осужденный за массовое убийство в ПГНИУ пытается оспорить решение экспертов о степени инвалидности

Осужденный за массовое убийство в ПГНИУ пытается оспорить решение экспертов о степени инвалидности

2 февраля 2023, 07:10
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Стрельба в университете
У Бекмансурова нет части ноги — ее ампутировали из-за ранения. Во время оглашения решения суда ему разрешили сидеть некоторое время, хотя по закону все обязаны стоять.

Суд назначил дату заседания по иску осужденного за массовое убийство в ПГНИУ Тимура Бекмансурова. Предварительное заседание состоится 4 марта. Бекмансуров пытается признать решение «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю» незаконным, так как ему назначили третью группу инвалидности. Он требует, чтобы ему установили вторую группу инвалидности.

Третья группа инвалидности назначена осужденному бессрочно — при задержании в Бекмансурова стреляли, затем ему ампутировали часть ноги. Инвалиды третьей группы получают ежемесячное пособие — 2, 7 тыс. рублей, второй — 3,5 тыс.

Третья группа инвалидности предполагает нарушения здоровья, которые привели к легкому ограничению жизни. Вторая группа инвалидности подразумевает, что человеку периодически нужна помощь других людей, он может работать, однако для этого потребуется создать специальные условия.

Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению свободы 28 декабря. Кроме того, он должен выплатить пострадавшим и семьям пострадавших 25 млн рублей. Нападение на ПГНИУ случилось 20 сентября 2021 года, студент первого курса юрфака пришел с оружием на территорию университета: он убил шесть человек, еще 20 получили пулевые ранения.

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#Общество#Стрельба в университете#Стрельба в пгниу
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