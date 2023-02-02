Осужденный за массовое убийство в ПГНИУ пытается оспорить решение экспертов о степени инвалидности

Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению свободы 28 декабря. Кроме того, он должен выплатить пострадавшим и семьям пострадавших 25 млн рублей. Нападение на ПГНИУ случилось 20 сентября 2021 года, студент первого курса юрфака пришел с оружием на территорию университета: он убил шесть человек, еще 20 получили пулевые ранения.