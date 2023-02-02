Осужденный за массовое убийство в ПГНИУ пытается оспорить решение экспертов о степени инвалидности

Posted 2 февраля 2023, 07:10
Published 2 февраля 2023, 07:10
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Суд назначил дату заседания по иску осужденного за массовое убийство в ПГНИУ Тимура Бекмансурова. Предварительное заседание состоится 4 марта. Бекмансуров пытается признать решение «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю» незаконным, так как ему назначили третью группу инвалидности. Он требует, чтобы ему установили вторую группу инвалидности.
Третья группа инвалидности назначена осужденному бессрочно — при задержании в Бекмансурова стреляли, затем ему ампутировали часть ноги. Инвалиды третьей группы получают ежемесячное пособие — 2, 7 тыс. рублей, второй — 3,5 тыс.
Третья группа инвалидности предполагает нарушения здоровья, которые привели к легкому ограничению жизни. Вторая группа инвалидности подразумевает, что человеку периодически нужна помощь других людей, он может работать, однако для этого потребуется создать специальные условия.
Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению свободы 28 декабря. Кроме того, он должен выплатить пострадавшим и семьям пострадавших 25 млн рублей. Нападение на ПГНИУ случилось 20 сентября 2021 года, студент первого курса юрфака пришел с оружием на территорию университета: он убил шесть человек, еще 20 получили пулевые ранения.