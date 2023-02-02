«Пермская ярмарка» провела ребрендинг. Зачем это нужно?

Posted 2 февраля 2023, 08:30
Published 2 февраля 2023, 08:30
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Выставочный оператор «Пермская ярмарка» провел ребрендинг. Теперь компания называется PRO EXPO, заявил на пресс-конференции генеральный директор Сергей Климов, но юридическое лицо останется прежним — ООО «Пермская ярмарка». Смена названия позволит работать под единым брендом во всех городах.
В этом году планируется запустить и масштабировать новые проекты, при этом штаб-квартира выставочного объединения останется в Перми. Партнер PRO EXPO Светлана Середина рассказала, что в 2023 году планируется осуществить множество художественных проектов. К примеру, в год 300-летия краевой столицы откроется юбилейная 25-я ярмарка живописи, графики, скульптуры и фотографии под провокационным названием «Понаехали», вызвавшим споры в социальных сетях.
После ребрендинга и обновления команда выставочного оператора проведет три выставки в Екатеринбурге («Металлообработка. Сварка — Урал», «Здравоохранение Урала» и «Рудник Урала») и одну в Новосибирске («Здравоохранение Сибири»). Сейчас ведутся переговоры с властями Москвы и Санкт-Петербурга для размещения проектов PRO EXPO, в частности, «Понаехали». Всего PRO EXPO проведет 14 выставок. Новыми станут «Здравоохранение в Сибири» в Новосибирске, «Агротехнологии» и «Металлообработка. Металлургия» в Перми.
Откуда взялась идея заходить с выставками в другие регионы? Сергей Климов говорит, что инициатива появилась, когда исчезла возможность проводить выставки на больших профессиональных площадках — например, когда «Пермская ярмарка» переехала в здание на шоссе Космонавтов, 59 и не смогла арендовать первый этаж для проведения выставки автомобилей. Осенью 2021 года владелец здания, холдинг X5 Retauil Group, продал его региональным властям. Теперь собственником объекта является АО «Корпорация развития Пермского края».