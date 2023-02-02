«Пермская ярмарка» провела ребрендинг. Зачем это нужно?

После ребрендинга и обновления команда выставочного оператора проведет три выставки в Екатеринбурге («Металлообработка. Сварка — Урал», «Здравоохранение Урала» и «Рудник Урала») и одну в Новосибирске («Здравоохранение Сибири»). Сейчас ведутся переговоры с властями Москвы и Санкт-Петербурга для размещения проектов PRO EXPO, в частности, «Понаехали». Всего PRO EXPO проведет 14 выставок. Новыми станут «Здравоохранение в Сибири» в Новосибирске, «Агротехнологии» и «Металлообработка. Металлургия» в Перми.