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Posted 2 февраля 2023, 14:01

Published 2 февраля 2023, 14:01

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Пермячку отправили в колонию на 16 лет за вовлечение дочери в наркобизнес

Пермячку отправили в колонию на 16 лет за вовлечение дочери в наркобизнес

2 февраля 2023, 14:01
Фото: 1MI.
Женщине запретили выходить из дома и она отправила свою дочь делать закладки.

Жительница Орджоникидзевского района Перми сидя под домашним арестом за торговлю наркотиками нашла способ не бросать незаконный бизнес. Женщина отправила несовершеннолетнюю дочь устраивать тайники и закладки.

В результате молодую девушку задержали полицейские. При ней обнаружено и изъято более двухсот пакетиков с наркотическим средством, общей массой 165 гр. Было возбуждено уголовное дело, матери подростка предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, п.п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в крупном размере) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления).

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил виновную к 16 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

#Общество
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