Пермячку отправили в колонию на 16 лет за вовлечение дочери в наркобизнес

В результате молодую девушку задержали полицейские. При ней обнаружено и изъято более двухсот пакетиков с наркотическим средством, общей массой 165 гр. Было возбуждено уголовное дело, матери подростка предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, п.п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в крупном размере) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления).