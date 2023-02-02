Пермяк отсудил более 260 тысяч рублей за падение в торговом центре «Семь пятниц»

В Перми за падение в торговом центре «Семь пятниц» мужчина отсудил более 260 тыс. рублей. В декабре 2020 года на входе в ТЦ между первой и второй дверью он поскользнулся и упал. Причиной падения стало состояние входной группы: пол в помещении был мокрым и покрылся льдом, а резиновый коврик скользил на полу при ходьбе. При этом перед входом не было предупреждающих табличек о проведении влажной уборки.