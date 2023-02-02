Пермяк отсудил более 260 тысяч рублей за падение в торговом центре «Семь пятниц»

Posted 2 февраля 2023, 10:22
Published 2 февраля 2023, 10:22
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В Перми за падение в торговом центре «Семь пятниц» мужчина отсудил более 260 тыс. рублей. В декабре 2020 года на входе в ТЦ между первой и второй дверью он поскользнулся и упал. Причиной падения стало состояние входной группы: пол в помещении был мокрым и покрылся льдом, а резиновый коврик скользил на полу при ходьбе. При этом перед входом не было предупреждающих табличек о проведении влажной уборки.
Мужчина почувствовал боль и самостоятельно вызвал скорую помощь. Пострадавшего отвезли в травмпункт, где ему диагностировали закрытый перелом лодыжки. Пермяк проходил длительное стационарное и амбулаторное лечение, чувствовал боль при ходьбе и не мог выполнять свои трудовые обязанности. Представители ответчика, ООО «Еврокапитал-Управляющая компания», не сделали ничего, чтобы загладить вред, поэтому спустя год мужчина подал иск в суд.
В итоге суд полностью доказал вину управляющей организации в инциденте. Добрянский районный суд взыскал в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 220 тыс. рублей, а также убытки в размере 5 563 тыс. рублей и утраченный заработок в сумме более 41 тыс. рублей.
ООО «Еврокапитал-Управляющая компания» подало апелляционную жалобу в Пермский краевой суд. Однако, как сообщили в пресс-службе, 26 января суд оставил решение первой инстанции без изменения.