Полицейские заинтересовались бывшим преподавателем НИУ ВШЭ из-за критики СВО в запрещенной соцсети

Posted 2 февраля 2023, 08:50
Published 2 февраля 2023, 08:50
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Пермские полицейские заинтересовались социальными сетями бывшего преподавателя НИУ ВШЭ в Перми Динары Гагариной. Она рассказала, что был звонок из полиции: «Говорят, что внимательные граждане сообщают, что я нелестно отзываюсь о вооруженных силах РФ в соцсетях. Домой тоже приходили [полицейские], да не застали. Теперь меня просят саму прийти в отдел полиции», — отметила Гагарина. По ее словам, полицейский был очень вежлив. Судя по социальным сетям, с середины января Гагарина находится не в России.
Давление на Гагарину началась на фоне ее постов в запрещенной и экстремистской соцсети Facebook. В публикациях она критикует спецоперацию. Пермский филиал НИУ ВШЭ смог уволить Гагарину якобы из-за жалоб родителей на аморальный поступок, а именно пост в соцсети с нецензурной лексикой и осуждением СВО. Гагарина пытается оспорить увольнение через суд.