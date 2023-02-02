Полицейские заинтересовались бывшим преподавателем НИУ ВШЭ из-за критики СВО в запрещенной соцсети

Пермские полицейские заинтересовались социальными сетями бывшего преподавателя НИУ ВШЭ в Перми Динары Гагариной. Она рассказала, что был звонок из полиции: «Говорят, что внимательные граждане сообщают, что я нелестно отзываюсь о вооруженных силах РФ в соцсетях. Домой тоже приходили [полицейские], да не застали. Теперь меня просят саму прийти в отдел полиции», — отметила Гагарина. По ее словам, полицейский был очень вежлив. Судя по социальным сетям, с середины января Гагарина находится не в России.