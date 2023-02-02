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Posted 2 февраля 2023, 08:50

Published 2 февраля 2023, 08:50

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Полицейские заинтересовались бывшим преподавателем НИУ ВШЭ из-за критики СВО в запрещенной соцсети

2 февраля 2023, 08:50
Сюжет
Военная операция на Украине
Полицейские приходили к Динаре Гагариной домой, но не смогли поговорить с ней.

Пермские полицейские заинтересовались социальными сетями бывшего преподавателя НИУ ВШЭ в Перми Динары Гагариной. Она рассказала, что был звонок из полиции: «Говорят, что внимательные граждане сообщают, что я нелестно отзываюсь о вооруженных силах РФ в соцсетях. Домой тоже приходили [полицейские], да не застали. Теперь меня просят саму прийти в отдел полиции», — отметила Гагарина. По ее словам, полицейский был очень вежлив. Судя по социальным сетям, с середины января Гагарина находится не в России.

Давление на Гагарину началась на фоне ее постов в запрещенной и экстремистской соцсети Facebook. В публикациях она критикует спецоперацию. Пермский филиал НИУ ВШЭ смог уволить Гагарину якобы из-за жалоб родителей на аморальный поступок, а именно пост в соцсети с нецензурной лексикой и осуждением СВО. Гагарина пытается оспорить увольнение через суд.

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#Общество#Военная операция на Украине
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