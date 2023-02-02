В 2022 году филиалы МФЦ Пермского края побили рекорд по числу выданных загранпаспортов

Год Количество загранпаспортов, выданных МФЦ 2020 7 581 2021 11 416 2022 12 983

У 2023 года тоже есть шансы побить рекорд по оформлению загранпаспортов в отделениях «Мои документы». С начала года жители Прикамья подали 1 163 заявления на оформление загранпаспортов нового и старого образца, что на 75,15% больше, чем за аналогичный период 2022 года — тогда МФЦ приняли 664 обращения.

Всплеск интереса к оформлению загранпаспортов Properm.ru аналитики МФЦ отмечали в середине и конце сентября 2022 года. 21 сентября прошлого года в России на фоне проведения спецоперации была объявлена частичная мобилизация населения, после чего некоторые жители решили уехать из страны.