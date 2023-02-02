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Posted 2 февраля 2023, 11:10

Published 2 февраля 2023, 11:10

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

В 2022 году филиалы МФЦ Пермского края побили рекорд по числу выданных загранпаспортов

В 2022 году филиалы МФЦ Пермского края побили рекорд по числу выданных загранпаспортов

2 февраля 2023, 11:10
Фото: 1MI.
Аналитики регионального МФЦ сравнили три последних года. Загранпаспорта выдают и в отделениях МВД, но полиция не делится статистикой числа обращений.

В 2022 году МФЦ Пермского края выдали рекордное количество загранпаспортов. По статистике, в прошлом году специалисты филиалов приняли 12 983 заявления на оформление этого документа, что на 13,73% больше, чем в 2021 году, и на 71,26% больше, чем в 2020 году.

Год

Количество загранпаспортов,

выданных МФЦ
2020 7 581
2021 11 416
2022 12 983

У 2023 года тоже есть шансы побить рекорд по оформлению загранпаспортов в отделениях «Мои документы». С начала года жители Прикамья подали 1 163 заявления на оформление загранпаспортов нового и старого образца, что на 75,15% больше, чем за аналогичный период 2022 года — тогда МФЦ приняли 664 обращения.

Всплеск интереса к оформлению загранпаспортов Properm.ru аналитики МФЦ отмечали в середине и конце сентября 2022 года. 21 сентября прошлого года в России на фоне проведения спецоперации была объявлена частичная мобилизация населения, после чего некоторые жители решили уехать из страны.

#Общество
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