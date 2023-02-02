В 2022 году филиалы МФЦ Пермского края побили рекорд по числу выданных загранпаспортов

Posted 2 февраля 2023, 11:10
Published 2 февраля 2023, 11:10
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
В 2022 году МФЦ Пермского края выдали рекордное количество загранпаспортов. По статистике, в прошлом году специалисты филиалов приняли 12 983 заявления на оформление этого документа, что на 13,73% больше, чем в 2021 году, и на 71,26% больше, чем в 2020 году.
|Год
|
Количество загранпаспортов,
выданных МФЦ
|2020
|7 581
|2021
|11 416
|2022
|12 983
У 2023 года тоже есть шансы побить рекорд по оформлению загранпаспортов в отделениях «Мои документы». С начала года жители Прикамья подали 1 163 заявления на оформление загранпаспортов нового и старого образца, что на 75,15% больше, чем за аналогичный период 2022 года — тогда МФЦ приняли 664 обращения.
Всплеск интереса к оформлению загранпаспортов Properm.ru аналитики МФЦ отмечали в середине и конце сентября 2022 года. 21 сентября прошлого года в России на фоне проведения спецоперации была объявлена частичная мобилизация населения, после чего некоторые жители решили уехать из страны.