В 2023 году в Перми будут установлены 56 новых остановочных павильона

Posted 2 февраля 2023, 10:32
Published 2 февраля 2023, 10:32
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В этом году в Перми будет установлено ещё 56 остановочных павильонов. Об этом в своём телеграмм-канале сообщил глава города Алексей Дёмкин.
По его словам, новые павильоны будут модульными. Это значит, что любой павильон возможно оборудовать умными модулями, освещением и электронными табло без внесения существенных изменений в конструкцию. Кроме того, некоторые павильоны предусматривают установку дополнительной ветрозащиты.
Установка павильонов уже началась. Обновлены павильоны на остановках «Автопарк», «Быткомбинат», «Больничный городок», «Обвинская».
Департамент транспорта также проводит и передислокацию старых остановок, находящихся в нормативном состоянии на другие места, где в них есть потребность. Это позволяет более оперативно обеспечить пункты остановочными павильонами.