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Posted 2 февраля 2023, 10:32

Published 2 февраля 2023, 10:32

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В 2023 году в Перми будут установлены 56 новых остановочных павильона

В 2023 году в Перми будут установлены 56 новых остановочных павильона

2 февраля 2023, 10:32
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Новые остановки будут модульными, с возможностью дооборудования до «умных».

В этом году в Перми будет установлено ещё 56 остановочных павильонов. Об этом в своём телеграмм-канале сообщил глава города Алексей Дёмкин.

По его словам, новые павильоны будут модульными. Это значит, что любой павильон возможно оборудовать умными модулями, освещением и электронными табло без внесения существенных изменений в конструкцию. Кроме того, некоторые павильоны предусматривают установку дополнительной ветрозащиты.

Установка павильонов уже началась. Обновлены павильоны на остановках «Автопарк», «Быткомбинат», «Больничный городок», «Обвинская».

Департамент транспорта также проводит и передислокацию старых остановок, находящихся в нормативном состоянии на другие места, где в них есть потребность. Это позволяет более оперативно обеспечить пункты остановочными павильонами.

#Общество#Пермская езда
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