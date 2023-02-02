В 2023 году в Перми будут установлены 56 новых остановочных павильона

По его словам, новые павильоны будут модульными. Это значит, что любой павильон возможно оборудовать умными модулями, освещением и электронными табло без внесения существенных изменений в конструкцию. Кроме того, некоторые павильоны предусматривают установку дополнительной ветрозащиты.