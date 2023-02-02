В Кемеровской области задержали дебошира в поезде

В Кемеровской области в отношении 41-летнего мужчины составили протокол о мелком хулиганстве. Накануне в Белове злоумышленник ехал в поезде Новокузнецк — Санкт-Петербург и устроил скандал. Он выражался нецензурной бранью в адрес проводников и пассажиров, а на замечания и просьбы прекратить дебош проявлял агрессию, пишет VSE42.Ru со ссылкой на УТ МВД по СФО.