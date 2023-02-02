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Posted 2 февраля 2023, 08:08

Published 2 февраля 2023, 08:08

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

В Пермском крае за год от ковида привились 4,3 тысячи детей

2 февраля 2023, 08:08
Сюжет
Коронавирус в Перми
Прививки несовершеннолетним ставят с января прошлого года.

В Пермском крае прививку от коронавируса двухкомпонентной вакциной «Спутник М» сделали 4 330 детей, такую статистику в ответ на запрос Properm.ru привели в региональном Минздраве по состоянию на 1 февраля текущего года. Иммунизация детей от коронавируса в Прикамье началась 27 января прошлого года.

По данным Пермьстата на 1 января 2022 года, в крае проживают 181 тыс. детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно, то есть, привит приблизительно каждый 41 подросток. Сейчас в Прикамье нет жестких антикоронавирусных ограничений, и маски рекомендуется носить в местах массового скопления людей. С начала пандемии, весны 2020 года, в регионе несколько раз вводили и отменяли масочный режим, а также обязательную вакцинацию от COVID-19.

#Здоровье#Коронавирус в Перми
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