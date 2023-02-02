Житель Новокузнецка осужден за интимные переписки с детьми

Posted 2 февраля 2023, 12:04
Published 2 февраля 2023, 12:04
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В Новокузнецке мужчину признали виновным в 22 эпизодах преступления по ч. 4 ст. 132, ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 134 УК РФ, семи эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ, а также двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 242.1 УК РФ, ч. 2 ст. 242 УК РФ. С 2014 года мужчина вступал в интимные переписки с детьми от шести до 15 лет. Чтобы войти в доверие, обвиняемый представлялся агентом и фотографом модельной школы. Он переписывался с мальчиками со страниц девушек, и наоборот. Мужчина отправлял собеседникам порнографические фото и видео, а взамен просил детей присылать их фото в обнаженном виде.
В декабре 2017 года правоохранительные органы узнали о незаконной деятельности педофила и задержали его. В ходе предварительного следствия 61 ребенок был признан потерпевшим. Как сообщает VSE42.Ru со ссылкой на СКР Кузбасса, суд признал мужчину виновным и приговорил к 12,5 годам заключения в колонии строгого режима.