properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля 2023, 12:04

Published 2 февраля 2023, 12:04

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Житель Новокузнецка осужден за интимные переписки с детьми

Житель Новокузнецка осужден за интимные переписки с детьми

2 февраля 2023, 12:04
Фото: 1MI.
Мужчина представлялся фотографом и агентом модельной школы. Потерпевшими по уголовным делам признано более 60 детей.

В Новокузнецке мужчину признали виновным в 22 эпизодах преступления по ч. 4 ст. 132, ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 134 УК РФ, семи эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ, а также двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 242.1 УК РФ, ч. 2 ст. 242 УК РФ. С 2014 года мужчина вступал в интимные переписки с детьми от шести до 15 лет. Чтобы войти в доверие, обвиняемый представлялся агентом и фотографом модельной школы. Он переписывался с мальчиками со страниц девушек, и наоборот. Мужчина отправлял собеседникам порнографические фото и видео, а взамен просил детей присылать их фото в обнаженном виде.

В декабре 2017 года правоохранительные органы узнали о незаконной деятельности педофила и задержали его. В ходе предварительного следствия 61 ребенок был признан потерпевшим. Как сообщает VSE42.Ru со ссылкой на СКР Кузбасса, суд признал мужчину виновным и приговорил к 12,5 годам заключения в колонии строгого режима.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика