А теперь всегда так будет, или Как до обеда решить сложный кейс с бездомными и детьми

Posted 3 февраля 2023, 10:05
Published 3 февраля 2023, 10:05
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Утро обычного понедельника, 30 января. Пермские таблоиды друг за другом выдают: Центра социальной адаптации на Крохалевке не будет. Петицию «против» подписали более 2 тыс. человек. Местные утверждали, что просили открыть в помещении кружки для детей.
«Наш ТОС обозначил свою миссию: изменить статус территории со «спальной» на «спортивную», и последовательно ее достигает. Открытие здесь приюта для бездомных сведет на нет все усилия, разрушит все наши начинания», — сказано в обращении ТОС «Яблочкова». Губернатор соглашается с недовольством пермяков и поручает передать здание в городскую собственность, чтобы организовать там досуг для детей.
Мало для молниеносной реакции властей, скажете вы. Мало, согласимся мы. Обычно такие истории перерастают в многомесячный бюрократический футбол. Вспомните хотя бы историю с застройкой стадиона УДС «Молот» или реновацию Слудской горки. И вот бездомные и их обустройство — на одной чаше весов. Дети, кружки, спокойствие в семье, дворе, на улице и всё такое — на другой. Две сложнейшие темы — а социальный взрыв успокоен до обеда. Как это?
Рассматривая эту историю как историю успеха, мы подумали, что сыграли два фактора: активность жителей (не забыли о двух тысячах подписей?) и обратная связь. Ведь где-то собирались все просьбы и раньше, где-то на рабочих столах была папка с папкой под грифом «скоро рванет».
Для того чтобы решить такую политтехническую задачу в несколько быстрых ходов, нужны знания и опыт взаимодействия с жителями — раз, и понимание, как работает информационное поле, — два. Оставим за скобками, что готовить такой марш-бросок нужно задолго, — по факту-то получилась молниеносная реакция на событие. И подобные хард/софт- скилс есть у нового замруководителя администрации губернатора Пермского края по вопросам информационной политики. Здесь и качественный опыт из прошлой жизни — пиар-сопровождение пермской Ассоциации управляющих компаний и работа с обращениями в Центре управления регионом.
И пусть в этой ситуации за решением губернатора участия нового политтехнолога не видно, но мы его как будто заметили. И остальные, наверняка, тоже. А значит, планка поднята, и в следующий раз будет такое же завышенное ожидание от действий администрации губернатора.
Итак, история с микрорайоном Крохалева разрешилась. Довольны минимум 2 тыс. человек. Но позвольте включить скептика: почему до социального взрыва здание несколько лет пустовало, кружки и секции не появились? Может, мало одной энергии ТОСа? Выходит, что мало.
Мы понимаем, что данный случай — единичный, и по нему оценивать всю систему мы не будем. Но предыдущий наш опыт говорит, что обратная связь в Перми работает не всегда. И даже тысячи голосов могут быть не услышаны…
Создание Центра социальной адаптации с повестки дня не ушло. На какое-то время вопрос «замели под коврик», но проблема осталась. Многие помнят историю с закрытием такого же центра по ул. Дзержинского, 3 в 2012 году. Тогда выселяемые из аварийного здания столетней постройки подопечные объявляли голодовку. Лишь переезд в более приспособленное помещение на ул. Таборской как-то сгладил ситуацию.
А ситуация в Перми и в России в целом с адаптацией бездомных, с тем, что только официально десятки тысяч людей не имеют крыши над головой, действительно серьезна. В Перми волонтеры в сентябре прошлого года насчитали 566 бездомных, но в реальности картина может быть хуже. Фонд «Ночлежка», например, оценивает численность бездомных в России в 1,5–4 млн. И чаще всего эти люди банально выкинуты из общества и лишены практически всех прав. Поддержка общественников — это всё, что у них есть.
Защитниками детей и жителей Крохалевки выступили все, и это правильно. Но людям, находящимся в сложной жизненной ситуации, всё равно нужно помещение, которое станет их домом, причем таким, чтоб не бельмом в чужом глазу.
И эту проблему молниеносно не решить.