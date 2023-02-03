А теперь всегда так будет, или Как до обеда решить сложный кейс с бездомными и детьми

А ситуация в Перми и в России в целом с адаптацией бездомных, с тем, что только официально десятки тысяч людей не имеют крыши над головой, действительно серьезна. В Перми волонтеры в сентябре прошлого года насчитали 566 бездомных, но в реальности картина может быть хуже. Фонд «Ночлежка», например, оценивает численность бездомных в России в 1,5–4 млн. И чаще всего эти люди банально выкинуты из общества и лишены практически всех прав. Поддержка общественников — это всё, что у них есть.