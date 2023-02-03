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Posted 3 февраля 2023, 05:41

Published 3 февраля 2023, 05:41

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Авиакомпания Red Wings планирует запустить прямые рейсы из Перми в Турцию

Авиакомпания Red Wings планирует запустить прямые рейсы из Перми в Турцию

3 февраля 2023, 05:41
Фото: Properm.ru.
Прямых рейсов в Турцию из краевой столицы сейчас нет.

Авиакомпания Red Wings запросила у Росавиации допуск на прямые рейсы Пермь — Стамбул. Ожидается, что будет выполняться по одному рейсу в неделю из краевой столицы в Турцию. Если авиакомпания получит допуск, то это не значит, что она обязательно будет организовывать полетную программу.

Сейчас прямых рейсов в Стамбул из Перми нет, при этом допуск есть у двух авиакомпаний — Nordwind Airlines и «Аэрофлот». Билеты с пересадкой в одну сторону из Перми сейчас стоят от 15 до 38 тыс. рублей.

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