Авиакомпания Red Wings планирует запустить прямые рейсы из Перми в Турцию

Авиакомпания Red Wings запросила у Росавиации допуск на прямые рейсы Пермь — Стамбул. Ожидается, что будет выполняться по одному рейсу в неделю из краевой столицы в Турцию. Если авиакомпания получит допуск, то это не значит, что она обязательно будет организовывать полетную программу.