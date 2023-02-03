Экс-глава администрации Горнозаводского округа подозревается в злоупотреблении полномочиями

Posted 3 февраля 2023,, 16:07
Published 3 февраля 2023,, 16:07
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Горнозаводского городского округа Александра Афанасьева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), передает пресс-служба ведомства. В декабре 2021 года он покинул свой пост.
По версии следствия, в 2021 году Афанасьев находился на посту главы городского округа. Он передал доли в уставном капитале общества, учредителем и единственным участником которого являлось муниципальное образование, двумя своим знакомым — генеральному директору общества и его заместителю. За получение долей они внесли по 10 тыс. рублей каждый. Однако реальная стоимость долей в уставном капитале составляла более 10 млн рублей.
Позже Александр Афанасьев и его подельники на общем собрании решили внести изменения в учредительные документы и передать фактическое управление коммунальным предприятием гендиректору общества и его заместителю. В итоге руководители общества и муниципалитет получили равное право голосов, независимо от доли в капитале, что привело к утрате муниципалитетом возможности влиять на принимаемые решения по управлению организацией.
Помимо этого, подозреваемый и двое его знакомых во время голосования решили необоснованно повысить заработную плату до 500 тыс. рублей ежемесячно и выплачивать премию обоим руководителям. Сейчас следствие проводит комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.