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Posted 3 февраля 2023,, 16:07

Published 3 февраля 2023,, 16:07

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Экс-глава администрации Горнозаводского округа подозревается в злоупотреблении полномочиями

Экс-глава администрации Горнозаводского округа подозревается в злоупотреблении полномочиями

3 февраля 2023, 16:07
Фото: пресс-служба администрации Горнозаводского городского округа «ВКонтакте»
Александр Афанасьев незаконно передал двум своим знакомым права управления коммунальным предприятием.

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Горнозаводского городского округа Александра Афанасьева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), передает пресс-служба ведомства. В декабре 2021 года он покинул свой пост.

По версии следствия, в 2021 году Афанасьев находился на посту главы городского округа. Он передал доли в уставном капитале общества, учредителем и единственным участником которого являлось муниципальное образование, двумя своим знакомым — генеральному директору общества и его заместителю. За получение долей они внесли по 10 тыс. рублей каждый. Однако реальная стоимость долей в уставном капитале составляла более 10 млн рублей.

Позже Александр Афанасьев и его подельники на общем собрании решили внести изменения в учредительные документы и передать фактическое управление коммунальным предприятием гендиректору общества и его заместителю. В итоге руководители общества и муниципалитет получили равное право голосов, независимо от доли в капитале, что привело к утрате муниципалитетом возможности влиять на принимаемые решения по управлению организацией.

Помимо этого, подозреваемый и двое его знакомых во время голосования решили необоснованно повысить заработную плату до 500 тыс. рублей ежемесячно и выплачивать премию обоим руководителям. Сейчас следствие проводит комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

#Общество
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