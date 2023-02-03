Экс-глава администрации Горнозаводского округа подозревается в злоупотреблении полномочиями

По версии следствия, в 2021 году Афанасьев находился на посту главы городского округа. Он передал доли в уставном капитале общества, учредителем и единственным участником которого являлось муниципальное образование, двумя своим знакомым — генеральному директору общества и его заместителю. За получение долей они внесли по 10 тыс. рублей каждый. Однако реальная стоимость долей в уставном капитале составляла более 10 млн рублей.