properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля 2023, 08:03

Published 3 февраля 2023, 08:03

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Кого из Перми призовут на военные сборы в 2023 году?

Кого из Перми призовут на военные сборы в 2023 году?

3 февраля 2023, 08:03
Фото: Кого из Перми призовут на военные сборы в 2023 году / Медиахолдинг 1Mi.
Уже скоро в России стартуют очередные военные сборы. По каким правилам будут проходить военные сборы-2023 в Перми и кого планируют призывать – в нашем материале.

В чем отличие запасников от резервистов?

Традиционно на военные сборы призывают граждан запаса. Но не всех подряд и не всех возрастов.

К запасникам относят всех, кто состоит на воинском учете: тех, кто ранее отслужил в армии либо прошел альтернативную службу, и тех, кто по каким-либо причинам вовсе не был на срочной службе, выпускников вузов с военной кафедрой и войсковых учебных центров, женщин, имеющих военно-учетную специальность, уволенных в запас офицеров.

В отдельную категорию стоит выделить резервистов. Их набирают отдельно в мобилизационный резерв военкоматы Перми. Резервистом может стать любой запасник после заключения соответствующего контракта с Минобороны. Контракт заключается на добровольной основе, после чего резервист остается на обычном гражданском положении, но с обязательством регулярно проходить сборы. По условиям контракта он получает материальные выплаты от Минобороны и обязан явиться по мобилизационному предписанию в любой момент.

Через какое время после увольнения могут призвать?

Призвать на сборы по закону могут только по истечении двух лет с момента зачисления гражданина в запас. Данное правило не распространяется на резервистов.

В чем отличие запасников от резервистов / mil.ru

Когда в Перми начнутся военные сборы?

На данный момент военкоматы Перми еще не получили указания о проведении военных сборов-2023. Каждый год об организации и проведении мероприятий объявляется в соответствующем указе российского президента. Обычно это происходит в конце зимы или начале весны.

Количество призывников, категории и специальности запасников определяются Центральным военным округом. Затем задание по призыву спускается в военкоматы Перми.

Как часто призывают на военные сборы?

В России военные сборы проводятся раз в год. Но запасников не имеют права призывать каждый год – только раз в три года. При этом общий срок нахождения в учебке за весь период, пока гражданин состоит на воинском учете, не должен превышать одного года.

То есть гражданин за всю жизнь может находиться на сборах в общей сложности не больше 12 месяцев.

Сколько длятся военные сборы?

Для запасников длительность сборов по закону не должна превышать двух месяцев. Обычно в Перми этот срок составляет 15 - 20 дней.

У резервистов ситуация несколько иная. По условиям контракта, они могут призываться на несколько дней каждый месяц, а раз в год - на 30 дней.

Когда в Перми начнутся военные сборы / mil.ru

Что будет за неявку на военные сборы?

Не каждому гражданину хочется отрываться от привычной гражданской жизни на два месяца и отправляться в учебные центры. Некоторые запасники предпочитают это время скрываться от повестки и не являться на призывной пункт. Тем более пока за неявку на военные сборы-2023 не предусмотрена уголовная ответственность. Но административный штраф получить можно – его размер составляет от 500 до 3 тысяч рублей.

Евгений Крылов, юрист:- За неявку по повестке в военкомат грозит только административная ответственность. Уголовной ответственности за уклонение от сборов-2023 не существует. За неявку в военкомат могут привлечь по статье 21.5 КоАП — но только в случае, если гражданин лично в руки получил повестку и подписался в ней. Если повестка оказалась в почтовом ящике, но «призывник» в ней не подписывался, то его не привлекут ни к какой ответственности за то, что он не придет в военкомат.

Законным основанием для неявки может служить неправильное вручение повестки: например, если в военкомат вызывали письмом, по телефону или через третьих лиц. Также можно отказаться от прохождения военных сборов-2023 при наличии серьезного заболевания. При этом гражданин вправе потребовать провести медицинское освидетельствование, а при отказе в его проведении – подать жалобу в военную прокуратуру или суд.

Что будет за неявку на военные сборы / Медиахолдинг 1Mi

Могут ли отправить с военных сборов на спецоперацию на Украине?

На военных сборах с запасниками проводят занятия по всем видам воинской подготовки, совершенствуют навыки призывников по обслуживанию и управлению военной техникой, повышают уровень профессиональных знаний по воинским специальностям и дисциплинам. Эти цели регламентируются ст. 54 закона «О воинской обязанности и военной службе».

То есть для других целей призывать граждан в запасе на военные сборы-2023 нельзя. Направить на СВО на Украину со сборов-2023 могут только в случае подписания запасником контракта на воинскую службу.

Кого из пермяков освободят от призыва на военные сборы?

От участия в военных сборах-2023 в Перми могут быть освобождены:

  • родители 3-х и более детей;
  • педагогические работники;
  • студенты и учащиеся;
  • лица, ранее проходившие альтернативную службу;
  • сотрудники силовых ведомств и государственных служб;
  • женщины;
  • сельхозработники.

Полный перечень лиц, не подлежащих призыву в 2023 году, указан в ст. 55 ФЗ о воинской службе.

Кого из пермяков освободят от призыва на военные сборы/ Медиахолдинг 1Mi

Новости партнеров

#Общество#Пермь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика