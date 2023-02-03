Кого из Перми призовут на военные сборы в 2023 году?

Не каждому гражданину хочется отрываться от привычной гражданской жизни на два месяца и отправляться в учебные центры. Некоторые запасники предпочитают это время скрываться от повестки и не являться на призывной пункт. Тем более пока за неявку на военные сборы-2023 не предусмотрена уголовная ответственность. Но административный штраф получить можно – его размер составляет от 500 до 3 тысяч рублей.