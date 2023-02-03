Кого из Перми призовут на военные сборы в 2023 году?

Posted 3 февраля 2023, 08:03
Published 3 февраля 2023, 08:03
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Традиционно на военные сборы призывают граждан запаса. Но не всех подряд и не всех возрастов.
К запасникам относят всех, кто состоит на воинском учете: тех, кто ранее отслужил в армии либо прошел альтернативную службу, и тех, кто по каким-либо причинам вовсе не был на срочной службе, выпускников вузов с военной кафедрой и войсковых учебных центров, женщин, имеющих военно-учетную специальность, уволенных в запас офицеров.
В отдельную категорию стоит выделить резервистов. Их набирают отдельно в мобилизационный резерв военкоматы Перми. Резервистом может стать любой запасник после заключения соответствующего контракта с Минобороны. Контракт заключается на добровольной основе, после чего резервист остается на обычном гражданском положении, но с обязательством регулярно проходить сборы. По условиям контракта он получает материальные выплаты от Минобороны и обязан явиться по мобилизационному предписанию в любой момент.
Призвать на сборы по закону могут только по истечении двух лет с момента зачисления гражданина в запас. Данное правило не распространяется на резервистов.
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В чем отличие запасников от резервистов / mil.ru
На данный момент военкоматы Перми еще не получили указания о проведении военных сборов-2023. Каждый год об организации и проведении мероприятий объявляется в соответствующем указе российского президента. Обычно это происходит в конце зимы или начале весны.
Количество призывников, категории и специальности запасников определяются Центральным военным округом. Затем задание по призыву спускается в военкоматы Перми.
В России военные сборы проводятся раз в год. Но запасников не имеют права призывать каждый год – только раз в три года. При этом общий срок нахождения в учебке за весь период, пока гражданин состоит на воинском учете, не должен превышать одного года.
То есть гражданин за всю жизнь может находиться на сборах в общей сложности не больше 12 месяцев.
Для запасников длительность сборов по закону не должна превышать двух месяцев. Обычно в Перми этот срок составляет 15 - 20 дней.
У резервистов ситуация несколько иная. По условиям контракта, они могут призываться на несколько дней каждый месяц, а раз в год - на 30 дней.
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Когда в Перми начнутся военные сборы / mil.ru
Не каждому гражданину хочется отрываться от привычной гражданской жизни на два месяца и отправляться в учебные центры. Некоторые запасники предпочитают это время скрываться от повестки и не являться на призывной пункт. Тем более пока за неявку на военные сборы-2023 не предусмотрена уголовная ответственность. Но административный штраф получить можно – его размер составляет от 500 до 3 тысяч рублей.
Законным основанием для неявки может служить неправильное вручение повестки: например, если в военкомат вызывали письмом, по телефону или через третьих лиц. Также можно отказаться от прохождения военных сборов-2023 при наличии серьезного заболевания. При этом гражданин вправе потребовать провести медицинское освидетельствование, а при отказе в его проведении – подать жалобу в военную прокуратуру или суд.
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Что будет за неявку на военные сборы / Медиахолдинг 1Mi
На военных сборах с запасниками проводят занятия по всем видам воинской подготовки, совершенствуют навыки призывников по обслуживанию и управлению военной техникой, повышают уровень профессиональных знаний по воинским специальностям и дисциплинам. Эти цели регламентируются ст. 54 закона «О воинской обязанности и военной службе».
То есть для других целей призывать граждан в запасе на военные сборы-2023 нельзя. Направить на СВО на Украину со сборов-2023 могут только в случае подписания запасником контракта на воинскую службу.
От участия в военных сборах-2023 в Перми могут быть освобождены:
Полный перечень лиц, не подлежащих призыву в 2023 году, указан в ст. 55 ФЗ о воинской службе.
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Кого из пермяков освободят от призыва на военные сборы/ Медиахолдинг 1Mi
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