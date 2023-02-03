Ленинский районный суд повторно оправдал чиновницу, обвиняемую в гибели женщины от бездомных собак

Posted 3 февраля 2023, 12:33
Published 3 февраля 2023, 12:33
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Ленинский районный суд Перми сегодня, 3 февраля, вновь оправдал начальника отдела городской среды, природопользования и организационного работы городского управления экологии Ольгу Муравьеву. Ей было предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), пишет «КоммерсантЪ-Прикамье».
Осенью 2021 года Ленинский районный суд оправдал пермячку в связи с отсутствием состава преступления. Решение устояло в апелляции в Пермском краевом суде, но было отменено в кассационном суде общей юрисдикции. После этого дело направили на новое рассмотрение в Ленинский районный суд. Во время прокуратура предлагала приговорить Муравьеву к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.
8 октября 2019 года на ул. Фрезеровщиков, 86 стая бродячих собак загрызла женщину, 29 ноября того же года на ул. Смирнова, 67 животные напали на мальчика, причинив ему тяжкие травмы. Во время судебного процесса Ольга Муравьева отрицала свою вину, потому что контроль за безнадзорными собаками не входил в ее должностные обязанности. Также обвиняемая отмечала, что следствие не доказало, что животные были бездомными, а не находящимися на самовыгуле.