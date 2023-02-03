Ленинский районный суд повторно оправдал чиновницу, обвиняемую в гибели женщины от бездомных собак

8 октября 2019 года на ул. Фрезеровщиков, 86 стая бродячих собак загрызла женщину, 29 ноября того же года на ул. Смирнова, 67 животные напали на мальчика, причинив ему тяжкие травмы. Во время судебного процесса Ольга Муравьева отрицала свою вину, потому что контроль за безнадзорными собаками не входил в ее должностные обязанности. Также обвиняемая отмечала, что следствие не доказало, что животные были бездомными, а не находящимися на самовыгуле.