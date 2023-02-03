«Никто никогда варианты не искал». Эколог раскритиковал Минэнерго и Минприроды из-за бедствия на КУБе

Posted 3 февраля 2023, 08:20
Published 3 февраля 2023, 08:20
Modified 19 июня 2024, 09:20
Updated 19 июня 2024, 09:20
Сегодня, 3 февраля, Пермский краевой суд продолжил рассмотрение жалобы федеральных министерств на решение Свердловского районного суда, которым Минэнерго и Минприроды России обязали устранить экологическое бедствие на территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ), возникшее в 2002 году после закрытия угольных шахт.
Как сообщает из зала суда журналист Properm.ru, представитель Минприроды пояснил, шесть из загрязненных земельных участков находятся в федеральной собственности, два из них — лесные кварталы, которые не являются формально земельными участками. Проблема в том, что федеральное министерство может ликвидировать только объекты из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС), а значит можно заняться рекультивацией только четырех из шести шахт.
Представитель министерства отмечает, что важно, чтобы суд уточнил, что их обязывают ликвидировать именно включенные в реестр объекты, чтобы для выделения денег и осуществления работ были законные основания. Речь идет именно о поверхности земли, а не о недрах, в которых располагаются заброшенные шахты.
У Минприроды нет полномочий по реабилитации водных объектов. Кроме того, министерство не сможет приступить к своей части работ, пока не будут ликвидированы шахты, на что может потребоваться минимум пять лет. По мнению Минприроды, ликвидация изливов входит в ответственность Минэнерго.
Представитель Минэнерго в ответ сообщил, что если судебный акт первой инстанции вступит в силу, то решение будет не исполнимым. По его словам, есть закон об охране окружающей среды по которому организацию работ по ликвидации накопленного вреда является задачей Минприроды РФ, а Минэнерго по закону не сможет провести работы, ибо не имеет полномочий.
Кроме того, в министерстве не согласны с методом ликвидации, которые предложили ЕНИ ПГНИУ — предлагается провести тампонаж изливов и залить растворы соды в кислые реки. В Минэнерго считают, что это может нанести ущерб природ .
Представитель считает, что нужно использовать другой способ, который должен выбрать ответчик, а именно Минэнерго или Минприроды самостоятельно. На сегодня документов и способов ликвидации бедствия у Минэнерго нет.
Он заявил, что нужно применять иной способ, его должен выбрать ответчик (Минэнерго, Минприроды) самостоятельно. Но на сегодня такой разработки нет. И напомнил, что суд в 2013 году обязал Пермский край предотвратить экологическое действие.
На сегодняшний день документов и способа ликвидации бедствия у Минэнерго нет.
В качестве свидетеля сегодня был допрошен заслуженный эколог России Николай Максимович. Под его руководством группа ученых уже второй десяток лет разрабатывает методы ликвидации экологического бедствия на территории КУБа. Предложены им методы очистки стоков с шахтных отвалов Кизеловского угольного бассейна и методы очистки изливов кислых шахтных вод с использованием отходов содового производства прошли опытно-промышленные испытания и получили патенты.
По словам Николай Максимовича, проблема с шахтами актуальная еще с 1984 года, когда они работали. По его словам, при закрытии шахт нужно было ликвидировать их — это обычная практика, однако это не было сделано. Сейчас активно 19 изливов, которые через малые реки загрязняют Каму.
По словам специалиста, на первом этапе стоит провести консервацию шахт, далее — реабилитацию почвы и водных объектов. Оба процесса должны происходить одновременно. Однако за 20 лет федеральные ведомства, которые выступают ответчиками, ни разу не собрали широкий круг экспертов, чтобы создать реальный проект ликвидации бедствия. При этом несколько лет назад специалистов приглашали в Минэнерго, после совещания была принята резолюция о создании комплексного плана, однако потом к этим разработкам никто не возвращался.
Представитель Минэнерго возмутился: как не были проведены работы, если шахты затоплены? Максимович парировал, что есть описание работ по каждой шахте. По его словам, никаких работ по ликвидации реально не было проведено.
«Нет нерешаемых технических проблем, главное ими заниматься. Решение всегда можно найти, просто никто никогда варианты не искал», — подытожил специалист. Судебный процесс продолжится 21 февраля.
Самоизлив кислых шахтных вод на поверхность является главной экологической проблемой региона. Шахтные воды поступают в 19 рек, 15 из которых выведены из водопользования. Еще одно гибельное следствие излива шахтных вод — образование техногенных отложений, ежечасно в реках Кизеловского угольного бассейна образуется более 3 тонн техногенных отложений — по данным Естественнонаучного института ПГНИУ. Серьезной экологической проблемой являются горелые и не горелые породные отвалы угольных шахт и углеобогащения.
Всего по оценкам экологов из-за заброшенных шахт на территории КУБа появилось 412,6 га нарушенных земель, накоплено 25 млн. кубометров отходов от добычи угля. Здесь выведено из водопользования 14 рек протяженностью более 500 км. В изливах фиксируется превышение предельно допустимой концентрации: алюминий до 51 ПДК; марганец — до 61 ПДК; бериллий — до 87 ПДК; железо — до 1573 ПДК.
Суд в первой инстанции обязал Минэнерго разработать проектно-сметную документацию по строительству очистных сооружений для сточных вод, а Минприроды — устранить накопленный вред на всей территории КУБа до 2025 года. Кроме того, по мнению суда, Минприроды должно до 2029 года очистить девять рек, в том числе Вильву, Косьву и Усьву.
С иском к федеральным Минэнерго и Минприроды вышли жители Кизела Феликс Манаширов, Анастасия Смирнова и Анастасия Бирюкова. Они сообщили в суде, что после закрытия шахт там стала скапливаться дождевая и талая вода. Она постепенно обогащалась вредными химическими элементами, и затем окисленная вода стала попадать в местные реки и загрязнять их. В результате территория была объявлена зоной экологического бедствия. Сейчас на бывших шахтах и штольнях зарегистрировано 18 изливов на площади около 413 га. По мнению истцов, продолжение загрязнения в итоге может привести к экологической катастрофе, поскольку серная кислота попадет в Каму.
Добыча угля в КУБе была остановлена в 2002 году. Предприятия-разработчики шахт ОАО «Кизелуголь» и ОАО «Шахта „Шумихинская“ были ликвидированы. Мероприятия по консервации шахт, а также мероприятия, направленные на недопущение негативного воздействия на окружающую среду в результате прекращения эксплуатации шахт, фактические не проводились.
В 2001 году для экологической реабилитации по заказу министерства энергетики РФ была разработана сметная документация на строительство на территории КУБа четырех очистных сооружений стоимостью 10 млрд рублей, обслуживание которых обходились бы краю в 2 млрд рублей ежегодно. Опытно-промышленную установку для очистки кислых шахтных вод на шахте им. Ленина (Кизел) начали строить в 2002 году, достроили в 2010 году, потратили больше 150 млн рублей из федерального бюджета. Но проблему она не решила. Во время заседаний судов неоднократно повторялось, что проблема КУБа уникальная, нигде в мире не было реализовано проектов ликвидации подобных экологических бедствий.
Постепенное заполнение брошенных шахт талыми и дождевыми водами, которые обогащались вредными и химическими элементами, последующее формирование кислых изливов и повлияло на катастрофическое загрязнение ими рек на территории КУБа. Загрязненные водные объекты находятся на территории Кизеловского городского округа, Гремячинского городского округа, Чусовского городского округа, Губахинского городского округа. С 2002 года никакие природоохранные мероприятия здесь не ведутся.
Речь идет о разработке проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений, финансирование и организацию строительства очистных сооружений применительно к следующим объектам на территории Кизеловского угольного бассейна:
Как поясняли в первой инстанции истцы, водные объекты являются безжизненными и опасными для здоровья людей. Все 18 изливов расположены на федеральных земельных участках, что является обязанностью Минприроды России по ликвидации последствий загрязнения. Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ превышена. Вместо обычных рек течет слабый раствор серной кислоты, земля в пределах шахт выжжена. Продолжающееся загрязнение водных объектов кислыми изливами способно привести к экологической катастрофе из-за риска попадания вредных веществ в реку Кама.
На начало 20 века в Кизеловском угольном бассейне работало 36 шахт — он был единственным на Урале. В 1996 году из-за нерентабельности началась реструктуризация шахт, через год — ликвидация. В 2002 году Кизеловский угольный бассейн полностью прекратил добычу угля. Сейчас территория остается зоной экологического бедствия. Главная проблема территорий КУБа (Кизеловского угольного бассейна, в который входят Губаха, Гремячинск, Кизел) — это загрязненная вода, почва и воздух.