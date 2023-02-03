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Posted 3 февраля 2023, 05:09

Published 3 февраля 2023, 05:09

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Социальные выплаты в Пермском крае выросли почти на 12%

Социальные выплаты в Пермском крае выросли почти на 12%

3 февраля 2023, 05:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
Размер маткапитала вырос почти до 600 тыс. рублей.

Для жителей Пермского края и всей России с 1 февраля проиндексированы социальные выплаты на 11,9%. Речь идет о более 40 выплатах — это плановое повышение, которое происходит раз в год, сообщает социальный фонд России по Пермскому краю.

Например, увеличен размер материнского капитала в Прикамье:

  • На первого ребенка маткапитал составлял 524,5 тыс. рублей, сейчас — 586,9 тыс. рублей;
  • На второго ребенка — 693,1 тыс. рублей, сейчас — 775,6 тыс. рублей.

Индексация социальных выплат в Пермском крае

Вид выплаты 2022 год 2023 год
Единовременное пособие при рождении ребенка 23,5 тыс. рублей 26,3 тыс. рублей
Единовременное пособие по беременности и родам 882 рубля 987 рублей
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву 37,2 тыс. рублей 41,7 тыс. рублей
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву 15,9 тыс. рублей 17,8 тыс. рублей
Ежемесячная выплата инвалидам первой группы 4,4 тыс. рублей 4,9 тыс. рублей
Ежемесячная выплата инвалидам второй группы 3,1 тыс. рублей 3,5 тыс. рублей
Ежемесячная выплата инвалидам третьей группы 2,5 тыс. рублей 2,8 тыс. рублей
Детям-инвалидам 3,1 тыс. рублей 3,5 тыс. рублей

Ранее постановление об индексации выплат подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщают «Новые известия», коэффициент индексации социальных выплат устанавливается, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

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