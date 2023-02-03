Социальные выплаты в Пермском крае выросли почти на 12%

Posted 3 февраля 2023, 05:09
Published 3 февраля 2023, 05:09
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Для жителей Пермского края и всей России с 1 февраля проиндексированы социальные выплаты на 11,9%. Речь идет о более 40 выплатах — это плановое повышение, которое происходит раз в год, сообщает социальный фонд России по Пермскому краю.
Например, увеличен размер материнского капитала в Прикамье:
Индексация социальных выплат в Пермском крае
|Вид выплаты
|2022 год
|2023 год
|Единовременное пособие при рождении ребенка
|23,5 тыс. рублей
|26,3 тыс. рублей
|Единовременное пособие по беременности и родам
|882 рубля
|987 рублей
|Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву
|37,2 тыс. рублей
|41,7 тыс. рублей
|Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву
|15,9 тыс. рублей
|17,8 тыс. рублей
|Ежемесячная выплата инвалидам первой группы
|4,4 тыс. рублей
|4,9 тыс. рублей
|Ежемесячная выплата инвалидам второй группы
|3,1 тыс. рублей
|3,5 тыс. рублей
|Ежемесячная выплата инвалидам третьей группы
|2,5 тыс. рублей
|2,8 тыс. рублей
|Детям-инвалидам
|3,1 тыс. рублей
|3,5 тыс. рублей
Ранее постановление об индексации выплат подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщают «Новые известия», коэффициент индексации социальных выплат устанавливается, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.