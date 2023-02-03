В Перми вандалы украли часть арт-объекта «Легкие города»

Posted 3 февраля 2023, 13:08
Published 3 февраля 2023, 13:08
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В Мотовилихинском районе Перми неизвестные испортили арт-объект «Легкие города», рассказал сегодня, 3 февраля, общественник Сергей Сюзев. В администрации города пояснили ему, что собственник конструкции — Центр городской культуры — не давал разрешения на ее демонтаж. Сейчас Центр ведет сбор средств на восстановление арт-объекта.
Четырехметровый арт-объект «Легкие города» расположен на склоне реки Егошиха, возле планетария. Он был установлен в сентябре 2018 года Антоном Черемных. По задумке автора, «Легкие города» должны привлечь внимание к проблемам малых рек. «Этот арт-объект как раз рассчитан на то, чтобы жители и местные власти обратили внимание на эту проблему, начали преобразовывать эти пространства — делать дорожки, места отдыха для горожан и так далее», — говорил Черемных.