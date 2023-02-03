В Перми вандалы украли часть арт-объекта «Легкие города»

Четырехметровый арт-объект «Легкие города» расположен на склоне реки Егошиха, возле планетария. Он был установлен в сентябре 2018 года Антоном Черемных. По задумке автора, «Легкие города» должны привлечь внимание к проблемам малых рек. «Этот арт-объект как раз рассчитан на то, чтобы жители и местные власти обратили внимание на эту проблему, начали преобразовывать эти пространства — делать дорожки, места отдыха для горожан и так далее», — говорил Черемных.