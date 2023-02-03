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Posted 3 февраля 2023, 10:55

Published 3 февраля 2023, 10:55

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В России растёт заболеваемость сифилисом. В Пермском крае в минувшем году выявлено 260 заболевших

В России растёт заболеваемость сифилисом. В Пермском крае в минувшем году выявлено 260 заболевших

3 февраля 2023, 10:55
Фото: 1MI.
Это немногим меньше, чем годом ранее.

В России выявленных случаев сифилиса 2022 года на 33% превысило показатель 2021-го, приводит данные Росстат. В целом ситуация с сифилисом «относительно благополучна», сообщает ведомство. Однако в ряде регионов и в Москве заболеваемость значительно превышает среднероссийскую: в Москве уровень заболеваемости в 4,6 раза выше среднероссийского показателя.

Высокие показатели заболеваемости сифилисом наблюдались в Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Санкт-Петербурге, Амурской, Калужской, Тверской и Томской областях (в 1,3–3,3 раза выше, чем в среднем по России).

В краевом минздраве на запрос Properm.ru пояснили, что количество случаев заражения сифилисом на территории Пермского края в 2021 году составило 273, в 2022 году — 260.

«Последние годы отмечается тенденция к снижению заболеваемости венерическими заболеваниями, — поясняют специалисты министерства. — Это социально-значимые болезни, распространение которых во многом зависит от влияния неблагоприятных социально-экономических условий. Кроме того, снижение заболеваемости обусловлено доступностью и качеством оказания медицинской помощи».

Эксперты минздрава уверены, что главная роль в сокращении заболеваемости сифилисом в регионе — на успешной профилактике. Видов профилактики заболеваемости сифилисом в своём ответе минздрав выделил несколько:

  • Первичная профилактика венерических заболеваний проводится до инфицирования и заключается в информировании групп повышенного риска о существующих болезнях, барьерных методах контрацепции, механизме передачи инфекций, симптомах венерических заболеваний и их последствиях.
  • Вторичная профилактика проводится с больными людьми с целью предупреждения заражения окружающих и развития осложнений у заболевших.
  • Общественная профилактика включает проведение медицинских осмотров, выявление и лечение хронических патологий, обследование беременных женщин, санитарно-просветительская работа с населением.
  • Индивидуальная профилактика: избегать случайных половых связей, применять барьерные методы контрацепции.
  • Медикаментозная профилактика: применение лекарственных средств, обладающих противомикробным действием, соблюдение гигиенических норм и правила личной гигиены.

Также минздрав сообщил, что в регионе сокращается заболеваемость СПИД-ВИЧ инфекцией. Если в 2021 году было 90,1 случаев выявленных заражений на 100 тысяч человек, то в 2022 году их количество сократилось до 87 случаев.

#Спецпроекты#Общество#Статистика#Болезни#Сифилис
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