В России растёт заболеваемость сифилисом. В Пермском крае в минувшем году выявлено 260 заболевших

Posted 3 февраля 2023, 10:55
Published 3 февраля 2023, 10:55
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В России выявленных случаев сифилиса 2022 года на 33% превысило показатель 2021-го, приводит данные Росстат. В целом ситуация с сифилисом «относительно благополучна», сообщает ведомство. Однако в ряде регионов и в Москве заболеваемость значительно превышает среднероссийскую: в Москве уровень заболеваемости в 4,6 раза выше среднероссийского показателя.
Высокие показатели заболеваемости сифилисом наблюдались в Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Санкт-Петербурге, Амурской, Калужской, Тверской и Томской областях (в 1,3–3,3 раза выше, чем в среднем по России).
В краевом минздраве на запрос Properm.ru пояснили, что количество случаев заражения сифилисом на территории Пермского края в 2021 году составило 273, в 2022 году — 260.
«Последние годы отмечается тенденция к снижению заболеваемости венерическими заболеваниями, — поясняют специалисты министерства. — Это социально-значимые болезни, распространение которых во многом зависит от влияния неблагоприятных социально-экономических условий. Кроме того, снижение заболеваемости обусловлено доступностью и качеством оказания медицинской помощи».
Эксперты минздрава уверены, что главная роль в сокращении заболеваемости сифилисом в регионе — на успешной профилактике. Видов профилактики заболеваемости сифилисом в своём ответе минздрав выделил несколько:
Также минздрав сообщил, что в регионе сокращается заболеваемость СПИД-ВИЧ инфекцией. Если в 2021 году было 90,1 случаев выявленных заражений на 100 тысяч человек, то в 2022 году их количество сократилось до 87 случаев.