Беженцы из Херсона получили 79 миллионов рублей на покупку жилья в Пермском крае

Posted 4 февраля 2023, 09:21
Published 4 февраля 2023, 09:21
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Беженцы Херсона и Херсонской области получили 23 жилищных сертификата на покупку жилья, сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на краевой Минстрой. Всего было подано 39 заявлений, но часть людей получили отказ. Среди причин — семья уже получила сертификат в другом регионы, члены семьи выехали не совместно (один или несколько из них приехали задолго до начала СВО).
Средства выделяются из федерального бюджета. Беженцы в Прикамье получили уже 79 млн рублей на покупку жилья. Сумма жилищного сертификата зависит от средней стоимости кв. м жилья и количества членов семьи.
Беженцы начали приезжать в Россию на фоне СВО. В Прикамье они приезжали сами, а первая организованная группа поступила только в этом году.