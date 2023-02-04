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Posted 4 февраля 2023, 09:21

Published 4 февраля 2023, 09:21

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Беженцы из Херсона получили 79 миллионов рублей на покупку жилья в Пермском крае

Беженцы из Херсона получили 79 миллионов рублей на покупку жилья в Пермском крае

4 февраля 2023, 09:21
Фото: 1MI.
Сюжет
Военная операция на Украине
Беженцы в регион начали приезжать еще в прошлом году, но первая организованная группа поступила в январе 2023 года.

Беженцы Херсона и Херсонской области получили 23 жилищных сертификата на покупку жилья, сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на краевой Минстрой. Всего было подано 39 заявлений, но часть людей получили отказ. Среди причин — семья уже получила сертификат в другом регионы, члены семьи выехали не совместно (один или несколько из них приехали задолго до начала СВО).

Средства выделяются из федерального бюджета. Беженцы в Прикамье получили уже 79 млн рублей на покупку жилья. Сумма жилищного сертификата зависит от средней стоимости кв. м жилья и количества членов семьи.

Беженцы начали приезжать в Россию на фоне СВО. В Прикамье они приезжали сами, а первая организованная группа поступила только в этом году.

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#Общество#Военная операция на Украине
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