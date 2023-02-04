Беженцы из Херсона получили 79 миллионов рублей на покупку жилья в Пермском крае

Беженцы Херсона и Херсонской области получили 23 жилищных сертификата на покупку жилья, сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на краевой Минстрой. Всего было подано 39 заявлений, но часть людей получили отказ. Среди причин — семья уже получила сертификат в другом регионы, члены семьи выехали не совместно (один или несколько из них приехали задолго до начала СВО).