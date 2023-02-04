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Posted 4 февраля 2023, 08:32

Published 4 февраля 2023, 08:32

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

МЧС предупреждает о гололедно-изморозевых отложениях в Пермского крае

МЧС предупреждает о гололедно-изморозевых отложениях в Пермского крае

4 февраля 2023, 08:32
Фото: Properm.ru.
В ближайшую ночь ожидаются морозы до -23°.

В Пермском крае 4 и 5 февраля ожидаются гололедно-изморозевые отложения, сообщают в МЧС. Отложения могут увеличить риск обрыва проводов. Ночью в воскресенье температура уменьшится до -15…-10°, при прояснениях температура может опуститься до -23…-18°, днем -11…-6°. В понедельник ночная температура составит -17…-12°, днем -12…-7°, во вторник 7 февраля ночью -16…-11°, днем -13…-6°.

Ранее синоптики уточняли, что с 10 февраля в регионе ожидается арктическое вторжение, но оно вскоре закончится.

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#Регион
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