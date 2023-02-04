МЧС предупреждает о гололедно-изморозевых отложениях в Пермского крае

В Пермском крае 4 и 5 февраля ожидаются гололедно-изморозевые отложения, сообщают в МЧС. Отложения могут увеличить риск обрыва проводов. Ночью в воскресенье температура уменьшится до -15…-10°, при прояснениях температура может опуститься до -23…-18°, днем -11…-6°. В понедельник ночная температура составит -17…-12°, днем -12…-7°, во вторник 7 февраля ночью -16…-11°, днем -13…-6°.