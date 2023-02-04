Пермячка отсудила у сбивших ее электросамокатчиков 400 тысяч рублей

Posted 4 февраля 2023, 11:20
Published 4 февраля 2023, 11:20
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В Перми взыскали компенсацию с электросамокатчиков, которые сбили женщину-пешехода. Все произошло в июне 2021 года, когда молодые люди вдвоем управляли одним электросамокатом и сбили потерпевшую. Пострадавшая предъявила иск о взыскании морального вреда на 1 млн рублей и убытков, которые связаны с реабилитацией после ДТП. Оказалось, что женщине причинили тяжкий вред здоровью.
Суд решил взыскать с пермяков в пользу пешехода 350 тыс. рублей за моральный вред, а также 54 тыс. рублей за возмещение расходов на покупку лекарств, оплату медицинских услуг и за химчистку платья. Решение суда в законную силу еще не вступило - его можно обжаловать.
В суде отметили, что ранее электросамокатчикам был вынесен приговор за причинение тяжкого вреда по неосторожности.