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Posted 4 февраля 2023, 11:20

Published 4 февраля 2023, 11:20

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Пермячка отсудила у сбивших ее электросамокатчиков 400 тысяч рублей

Пермячка отсудила у сбивших ее электросамокатчиков 400 тысяч рублей

4 февраля 2023, 11:20
Фото: 1MI.
Женщину сбили на тротуаре еще в июне 2021 года.

В Перми взыскали компенсацию с электросамокатчиков, которые сбили женщину-пешехода. Все произошло в июне 2021 года, когда молодые люди вдвоем управляли одним электросамокатом и сбили потерпевшую. Пострадавшая предъявила иск о взыскании морального вреда на 1 млн рублей и убытков, которые связаны с реабилитацией после ДТП. Оказалось, что женщине причинили тяжкий вред здоровью.

Суд решил взыскать с пермяков в пользу пешехода 350 тыс. рублей за моральный вред, а также 54 тыс. рублей за возмещение расходов на покупку лекарств, оплату медицинских услуг и за химчистку платья. Решение суда в законную силу еще не вступило - его можно обжаловать.

В суде отметили, что ранее электросамокатчикам был вынесен приговор за причинение тяжкого вреда по неосторожности.

Прошлое решение суда:
В Перми вынесли уголовный приговор паре электросамокатчиков
#Общество
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