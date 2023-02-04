Пермячка отсудила у сбивших ее электросамокатчиков 400 тысяч рублей

В Перми взыскали компенсацию с электросамокатчиков, которые сбили женщину-пешехода. Все произошло в июне 2021 года, когда молодые люди вдвоем управляли одним электросамокатом и сбили потерпевшую. Пострадавшая предъявила иск о взыскании морального вреда на 1 млн рублей и убытков, которые связаны с реабилитацией после ДТП. Оказалось, что женщине причинили тяжкий вред здоровью.