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Posted 4 февраля 2023, 06:26

Published 4 февраля 2023, 06:26

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В Госдуме предложили мобилизовать безработных вместо важных для предприятий сотрудников

В Госдуме предложили мобилизовать безработных вместо важных для предприятий сотрудников

4 февраля 2023, 06:26
Фото: 1MI.
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам депутата Алексея Иванова, к нему обращаются с вопросом о возвращении с СВО важных сотрудников.

Депутат Госдумы Алексей Иванов предложил вернуть сотрудников, в которых нуждаются предприятия, а вместо них отправить в зону СВО безработных, пишет newizv.ru.

«Возникает разумный вопрос: может при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных «клиентов» центра занятости? Уверен, те будут только рады: работа почетная, зарплата высокая», — отметил депутат.

По словам Иванова, к нему обращаются руководители заводов, которые просят вернуть из зоны СВО ключевых сотрудников, без которых сложно организовать производство.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев назвал идею своего коллеги «неразумной».

Частичная мобилизация в России завершилась 1 ноября 2022 года. В рамках нее было призвано 300 тыс. человек, заявляли власти. Указа о завершении мобилизации не было, президент заявил, что посоветовался с юристами и решил, что он не нужен.

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