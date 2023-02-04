В Госдуме предложили мобилизовать безработных вместо важных для предприятий сотрудников

Posted 4 февраля 2023, 06:26
Published 4 февраля 2023, 06:26
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Депутат Госдумы Алексей Иванов предложил вернуть сотрудников, в которых нуждаются предприятия, а вместо них отправить в зону СВО безработных, пишет newizv.ru.
«Возникает разумный вопрос: может при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных «клиентов» центра занятости? Уверен, те будут только рады: работа почетная, зарплата высокая», — отметил депутат.
По словам Иванова, к нему обращаются руководители заводов, которые просят вернуть из зоны СВО ключевых сотрудников, без которых сложно организовать производство.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев назвал идею своего коллеги «неразумной».
Частичная мобилизация в России завершилась 1 ноября 2022 года. В рамках нее было призвано 300 тыс. человек, заявляли власти. Указа о завершении мобилизации не было, президент заявил, что посоветовался с юристами и решил, что он не нужен.