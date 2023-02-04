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Posted 4 февраля 2023, 07:31

Published 4 февраля 2023, 07:31

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

В России могут ввести дополнительные льготы для детей Сталинграда

В России могут ввести дополнительные льготы для детей Сталинграда

4 февраля 2023, 07:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
О каких конкретно льготах идет речь — неизвестно.

В России до сих пор находится в проработке идея введения дополнительных льгот для детей Сталинграда, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Льготы для этой категории было предложено ввести по аналогии со льготами блокадников Ленинграда или защитников Севастополя.

Вопрос снова появился в повестке на фоне празднования 80-летней годовщины победы в Сталинградской битве. Сейчас дети Сталинграда получают выплату каждый месяц, компенсацию половину затрат на услуги ЖКХ и ежегодную выплату к празднованию победы в битве.

#Общество#Касается каждого
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