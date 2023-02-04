В России могут ввести дополнительные льготы для детей Сталинграда

Posted 4 февраля 2023, 07:31
Published 4 февраля 2023, 07:31
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В России до сих пор находится в проработке идея введения дополнительных льгот для детей Сталинграда, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Льготы для этой категории было предложено ввести по аналогии со льготами блокадников Ленинграда или защитников Севастополя.
Вопрос снова появился в повестке на фоне празднования 80-летней годовщины победы в Сталинградской битве. Сейчас дети Сталинграда получают выплату каждый месяц, компенсацию половину затрат на услуги ЖКХ и ежегодную выплату к празднованию победы в битве.