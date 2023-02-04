В России могут ввести дополнительные льготы для детей Сталинграда

В России до сих пор находится в проработке идея введения дополнительных льгот для детей Сталинграда, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Льготы для этой категории было предложено ввести по аналогии со льготами блокадников Ленинграда или защитников Севастополя.