Испанские споры и растительные сыры. Самое интересное в арбитражном суде в январе

Теперь Пестриков обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о самобанкротстве. Первое судебное заседание по проверке обоснованности такого заявления назначено на 30 марта.

По данным полиции, Пестриков покинул Россию почти сразу после получения на банковские счета от ОАО «Соликамский магниевый завод» 250 млн рублей. Их он должен был вернуть по договору займа до 30 июля. Теперь он фигурант уголовного дела о мошенничестве, объявленный полицейскими органами предварительного следствия в межгосударственный розыск еще в июне 2022 года. Деньги Пестриков получил в мае 2022-го по единоличному решению только что назначенного гендиректора Артура Уртаева, последний тоже является подозреваемым по данному уголовному делу. В декабре 2022-го его поместили в СИЗО — по данным, предоставленным следствию в УФСБ, Уртаев много раз звонил разным людям, в том числе и участникам уголовного производства. Ранее он был под домашним арестом, с запретом пользоваться мобильной связью и интернетом.