Испанские споры и растительные сыры. Самое интересное в арбитражном суде в январе

Posted 6 февраля 2023, 02:00
Published 6 февраля 2023, 02:00
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Процессы вокруг бывших акционеров «Соликамского магниевого завода» вошли в новую стадию. В январе 2023 года Арбитражный суд Пермского края признал недействительным договор между бизнесменом Игорем Пестриковым и СМЗ о займе в 250 млн рублей. Иск к Пестрикову подавали связанные с ним акционеры завода — миллиардер Петр Кондрашев и бизнесмен Сергей Кирпичев. В спор также вступало Росимущество — новый собственник стратегического предприятия. Суд назвал сделку недействительной, в том числе потому, что заключена она в ущерб СМЗ.
Ранее Росимущество указывало, что иск Кондрашева и Пестрикова также может быть притворным — для того, чтобы показать независимость экс-бенефициаров СМЗ друг от друга. Однако в рамках рассмотренного иска ФАС России к четырем кипрским офшорным компаниям было доказано, что все стороны нынешнего корпоративного спора (Кондрашев, Кирпичев и Пестриков) входят в одну группу и преследуют общие интересы.
Теперь Пестриков обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о самобанкротстве. Первое судебное заседание по проверке обоснованности такого заявления назначено на 30 марта.
По данным полиции, Пестриков покинул Россию почти сразу после получения на банковские счета от ОАО «Соликамский магниевый завод» 250 млн рублей. Их он должен был вернуть по договору займа до 30 июля. Теперь он фигурант уголовного дела о мошенничестве, объявленный полицейскими органами предварительного следствия в межгосударственный розыск еще в июне 2022 года. Деньги Пестриков получил в мае 2022-го по единоличному решению только что назначенного гендиректора Артура Уртаева, последний тоже является подозреваемым по данному уголовному делу. В декабре 2022-го его поместили в СИЗО — по данным, предоставленным следствию в УФСБ, Уртаев много раз звонил разным людям, в том числе и участникам уголовного производства. Ранее он был под домашним арестом, с запретом пользоваться мобильной связью и интернетом.
В январе 2023 года на СМЗ был переизбран совет директоров. Он в свою очередь досрочно прекратил полномочия Артура Уртаева. На собрании акционеров, которое состоялось 13 января, новым генеральным директором СМЗ назначен директор по развитию бизнеса АО «Атомредметзолото» (Горнорудный дивизион ГК «Росатом») Руслан Димухамедов.
26 января президент России подписал указ о передаче акций ОАО «Соликамский магниевый завод» госкорпорации «Росатом» в качестве имущественного взноса РФ. Документ уже вступил в силу и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
20 января Верховный суд отказал Петру Кондрашеву, «Первой проектной компании», кредитору «Экопромбанка» Арсению Грищенко и госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в рассмотрении кассационных жалоб, связанных с привлечением к субсидиарной ответственности Кондрашева по долгам банка. Ранее суды других инстанций отказали АСВ в привлечении миллиардера из списка Forbes к ответственности из-за пропущенного срока исковой давности. Однако суды подтвердили, что Кондрашев являлся бенефициаром «Экопромбанка».
В то же время 11 января Арбитражный суд Ростовской области продлил процедуру реализации имущества пермского экс-депутата заксобрания Владимира Нелюбина до 15 февраля 2023 года. Его финансовый управляющий Станислав Никонов ходатайствовал о завершении процедуры банкротства и представил в суд отчет о результатах конкурсного производства. Долг Нелюбина перед «Экопромбанком» на сумму более 263,5 млн рублей погасили, в том числе, за счет имущества аффилированной ему компании «В.А. И КО». АСВ в 2021 году ходатайствовало о своем исключении из реестра кредиторов.
Представитель конкурсного управляющего в судебном заседании сообщил, что всё имущество должника было реализовано с торгов. Всего у Нелюбина была выявлена собственность балансовой стоимостью более 1,27 млрд рублей. Его задолженность перед кредиторами третьей очереди составляла более 2,849 млрд рублей. Однако из-за нескольких ходатайств кредиторов суд продлил процедуру банкротства еще на месяц — до разрешения этих споров.
Долги перед аффилированными Нелюбину компаниями составили более 1 млрд рублей. Так, требования ООО «Фирма «Кросс» — 571 млн, ООО «МагнитИнвест» — 340,7 млн, ООО «Магнит» — 105,3 млн рублей. Требования еще двух связанных с Нелюбиным компаний — «Юкон-групп» и «Пермдорстрой» — суд отказался включать в реестр требований кредиторов.
Кассационная коллегия Арбитражного суда Уральского округа 19 января вернула в Арбитражный суд Пермского края на новое рассмотрение иск мэрии Перми к Централизованной религиозной организации «Пермское Епархиальное управление Христиан веры Евангельской пятидесятников». Речь идет о плате за пользование землей под ДК им. Ленина (более 11,8 млн рублей). Как указывает в постановлении кассационная инстанция, суды верно определили законность требования. Неверно были применены коэффициенты, и сумма, которую взыскивает мэрия с пятидесятников, может быть снижена.
Как указывает коллегия, признавая обоснованным применение ставки 4% от кадастровой стоимости для прочих земельных участков, суды не учли федеральные методические указания по государственной кадастровой оценке земель. Ставки для размещения объектов образования, науки, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, искусства и религии отнесены к единому виду разрешенного использования. Собственники могут претендовать на ставку 0,1% от кадастровой стоимости. Администрация Перми может обжаловать это решение в течение двух месяцев в Верховном суде РФ.
Как пояснили журналисту Properm.ru в городском департаменте земельных отношений, дальнейшее решение по данному вопросу может быть принято после изучения мотивировочной части постановления Арбитражного суда Уральского округа.
Сейчас суды рассматривают три иска другого юрлица общины евангелистов — местной религиозной организации «Новый завет». Все они так или иначе связаны с вопросом приобретения земельного участка под ДК в собственность организации. Ранее мэрия отказывала пятидесятникам. Кроме того, сейчас может поменяться собственник.
Пермские евангелисты размещаются в ДК Ленина с 2005 года. Религиозная организация купила это здание у ПАО «Мотовилихинские заводы» за 50 млн рублей. Мэрия давно хочет вернуть объект в городское имущество, однако евангелисты требуют за него около 750 млн рублей. Глава города Алексей Дёмкин 20 декабря на пленарном заседании гордумы говорил, что администрация продолжает переговоры с организацией относительно стоимости объекта.
ООО «Специализированный застройщик «Максима Горького, 86» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с требованием взыскать судебные расходы в размере 460 тыс. рублей с министерства строительства Прикамья. В резолютивной части определения сказано, что представление от 21 сентября 2021 года о нарушении градостроительного законодательства было признано незаконным. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел 25 января. Летом 2021 года пермяки жаловались на то, что стройка захватила тротуар.
В итоге суд частично удовлетворил требования ООО «СЗ «Максима Горького, 86» и решил взыскать с регионального Минстроя 130 тыс. рублей. Ведомство может обжаловать это решение в течение месяца в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде.
В начале декабря прошлого года Арбитражный суд Уральского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы Минстроя Пермского края. Ведомство больше года требует отменить строительство многоэтажного дома на ул. Максима Горького, 86 в Перми. В октябре застройщик решил снизить высотность здания с 18 до 14 этажей, но на тот момент работы велись на уровне 16 этажа. Сначала дом должен был быть девятиэтажным. Прокуратура посчитала строительство высотки законным, после чего министерство начало судиться с застройщиком. Сейчас Минстрой Прикамья и департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми дошли до Верховного Суда РФ, жалоба зарегистрирована 30 декабря, однако дата рассмотрения пока не назначена.
В январе 2022 года испанское архитектурное бюро Amusement Logic, S.L. одновременно выиграло в Москве иск у генподрядчика строительства зоопарка в Перми АО «РЖДстрой» и начало оспаривать проигранный ему же иск в Перми. Компании спорят о взаимных долгах, возникших после прекращения контракта на оформление зверинца в 2019 году на фоне приостановки строительства объекта.
Арбитражный суд Пермского края 12 января полностью удовлетворил иск испанского архитектурного бюро Amusement Logic, S.L. к АО «РЖДстрой». Теперь генподрядчик строительства зоопарка в Перми должен своим бывшим подрядчикам более 68,2 тыс. евро. Мотивировочная часть решения пока не опубликована в картотеке дел, поэтому доводы суда пока неизвестны. Сегодня по курсу в рублях взысканная сумма эквивалента 4,59 млн рублей.
Арбитражный суд Москвы в конце декабря 2022 года взыскал с испанского архитектурного бюро Amusement Logic, S.L. 208 578,09 евро неосновательного обогащения в пользу генподрядчика строительства зоопарка в Перми, АО «РЖДстрой». Деньги должны быть возвращены в рублях по курсу ЦБ РФ на день фактической уплаты. По курсу на сегодня эта сумма составляет 15,78 млн рублей.
Контракт между компаниями был заключен в 2019 году и расторгнут в 2020-м. В результате различных политических и юридических процессов услуги бюро оказались не востребованы — это указывалось в декабре в решении арбитражного суда Москвы при рассмотрении встречного иска. По первоначальной версии, между испанским бюро из Валенсии и «РЖДстроем» до 2020 года должен был действовать договор на художественное оформление объектов экспозиции и интерьеров зон на объекте «Зоопарк в Перми». Общая стоимость работ составила 2 267 738,37 евро без НДС. В свою очередь у «РЖДстроя» был заключен подобный контракт на выполнение работ по художественному оформлению объектов экспозиций и интерьеров зон на объекте «Зоопарк в Перми» с УКС Пермского края на сумму 1,29 млрд рублей.
В январе возобновилось рассмотрение иска прокуратуры Пермского края к региональному минэку и столичной «Клинике инновационных исследований» (КИС), заключившим в 2021 году концессионное соглашение. Заседание, где представители прокуратуры заявляли по пунктам претензии иска, а более десяти представителей сторон поочередно на них отвечали, длилось более трех часов, что необычно для арбитража.
В этот раз представители истца уточняли претензии к заключенному в июне 2022 года документу. По мнению ведомства, кроме уже названных ранее причин для признания документа недействительным, он не соответствует ФЗ «О медицинском страховании» и нарушает публичные интересы.
В качестве аргументов прокурор Иван Ахматов называл, например, то, что, по соглашению, власти Прикамья на 32 года гарантируют концессионеру (частной компании) значительный объем медпомощи, которую в новом онкоцентре будут оказывать по ОМС. По концессионному соглашению на протяжении 35 лет из бюджета региона, в том числе по госгарантиям ОМС, КИС будет получать порядка 1,6 млрд рублей в год. Это, считают в прокуратуре, нарушает права государственных клиник, которые тоже могут получать доход от лечения онкологических пациентов и рассчитывать на эти деньги.
Также могут быть нарушены и права пациентов — по закону об ОМС граждане имеют право обратиться за помощью в любую больницу. А если все объемы онкологической медпомощи будут оказываться именно в концессионной клинике, и по маршрутизации больных будут направлять только туда, то это тоже является нарушением.
Сама «Клиника инновационных исследований» и ведомства краевого правительства считают требования прокуратуры не подлежащими удовлетворению. В том числе, утверждается, что «инфраструктурная ипотека» решит проблему отсутствия в бюджете региона средств на строительство высококлассной клиники.
«Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) пытается оспорить решение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы от 28 октября 2022 года о привлечении компании к ответственности за совершение налогового правонарушения. Простым языком: производитель молочной продукции (большей частью плавленого и сычужного сырных продуктов) пытается уйти от оплаты начисленной еще в 2021 году недоимки по НДС.
Общая сумма, предъявленная налоговой к оплате за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года, составляет 110 млн рублей. Недоимка по НДС за один квартал деятельности предприятия составляет 86 млн рублей, остальное — пени и штраф. По требованию УФНС предприятие должно было заплатить недоимку до октября 2022 года. Судя по информации ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», профилактический визит налоговой состоялся на «Юговском» в августе прошлого года.
Налоговая, выставляя требования к ЮКМП, основывала свое решение на том, что предприятие безосновательно применяет при расчете НДС льготную ставку в 10% как производитель продукции из натурального молока. Акт налоговой был составлен после проверок Россельхознадзора, Роспотребнадзора и выездной проверки самой ИФНС. Проверки показали, что основная продукция ЮКМП — продукты с содержанием молока и применением заменителей животного жира. В акте называется ряд «сычужных продуктов оригинальных» с использованием названий традиционных сыров — «Гауда», «Российский», «Деревенский», «Эдам» и др. По данным акта, во втором квартале 2020 года ЮКМП реализовал более 59% продукции типа «сычужный продукт» или «спред», что не является молочной продукцией. На нее и было сделано доначисление по НДС.
На предприятии иск не признают, но, судя по тому, что происходило во время судебного заседания, оспаривают не норму Налогового кодекса, по которой предприятие оштрафовали, а соответствие своей продукции заявленным в ТУ и требованиях Евросоюза нормам пищевой безопасности, относящимся к сырам, сливочному маслу и прочим содержащим молоко продуктам. То есть ЮКМП намерен в споре с налоговой опровергнуть сам факт выявленного правонарушения.